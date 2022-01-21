Текслер: Пока рано говорить, что нас захлестнула волна омикрона, но надо быть готовым

В Челябинской области на данный момент официально подтвержден лишь один случай заражения новым штаммом коронавируса – «омикроном». Но эпидемиологи уверены, что уже сейчас их больше, а дальше количество заболевших будет стремительно расти.

«Действительно, „омикрон“ к нам пришел - это уже доказанный факт», - констатировал губернатор Алексей Текслер.

На сегодняшний день в регионе омикрон-штамм коронавируса лабораторно подтвержден пока в одном случае (у беременной женщины). «Но при расследовании данного случая было установлено, что в очаге болели ещё два члена семьи, но у них типирования возбудителя не проводилось. Надо думать, что в принципе, эпидемиологически эти случаи связаны между собой», - рассказала Раиса Косарева, начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Челябинской области.

Еще более двух сотен проб отправлены в лаборатории. Материал для проведения молекулярно-генетических исследований направляется в Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. На распознание штамма уходит до двух недель.

Алексей Текслер считает, что пока рано говорить о том, что нас «захлестнула волна омикрона». «Думаю, черед неделю – 10 дней, можно будет более точно говорить о том, что пришла к нам волна омикрона или нет», - предполагает губернатор.

В настоящий момент в области наблюдается рост заболеваемости ковидом. На сегодня зарегистрировано 404 случая коронавирусной инфекции, за вчерашний день - 353 случая. Два дня до этого - более 250 случаев. «То есть 40% за два дня - это серьезный рост. Мы анализируем и другие показатели», - отметил глава региона. По его словам, пока не отмечается серьезного роста госпитализации. Есть лишь небольшой подъем, в пределах погрешности.

«В настоящий момент подтверждаются прогнозы, что омикрон проходит более легко. Но я уверен, что рост госпитализаций будет продолжаться. Поэтому расслабляться не стоит», - подчеркнул Алексей Текслер.

В области готовы открыть более 10 тысяч коек для лечения пациентов с ковидом. В настоящее время медицинских организациях региона организовано одна тысяча 726 коек для больных новой коронавирусной инфекцией. Из них свободно 15%. Исторический минимум ковидных коек был зафиксирован 14 июня 2021 года – одна тысяча 617. Максимальное количество коек было развернуто в конце 2021 года - восемь тысяч 853. В пятую волну федеральный центр рекомендовал регионам на 20% увеличить коечный фонд по отношению к максимальному показателю четвертой волны.

В области в ожидании омикрона протестировали всю систему здравоохранения, подготовили план мероприятий.

Уже понятно, что основной удар примет на себя первичное звено здравоохранения. Губернатор предположил, в помощь медработникам поликлиник могут быть переброшены врачи с госпитальных баз и из терапевтических служб стационаров. Планируется также мобилизовать и студентов-ммедиков.

«Мы готовы будем принять больных, даже если в геометрической прогрессии будет увеличиваться их число», - заверил глава региона.

Закупаются лекарства для поликлиник, создается резерв медикаментов и на госпитальных базах. В Челябинске и Магнитогорске будут открыты специальные ковидные поликлиники, куда смогут обратиться жители области с признаками вирусного заболевания. Им оперативно сделают тест на ковид с получением результата в течение 15 минут и направят на прием к врачу.

Мобилизуется техника, необходимая для доставки пациентов, в том числе автомобили неотложной помощи, автомобили из правительственного гаража. Будут привлекать и автоволонтеров. Будет увеличено количество операторов и каналов связи в call-центрах.

Регион наращивает объемы ПЦР-тестирования, в периоды роста заболевших планируется привлекать и частные клиники. Результат будет готовиться в течение суток.

«Омикрон имеет определенные особенности. Самое первое – это высокая контагиозность этого штамма. На сегодня развёрнуто много центров для исследования коронавируса, мы усиляемся и запускаем новые лаборатории по ПЦР-тестированию, больше берём ПЦР-тестов и экспресс-тестов, и при обращении пациента на прием, и в централизованных пунктах для взятия ПЦР, куда может обратиться любой желающий человек при подозрении на ковид», - рассказала Анна Мищенко, главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения Челябинской области.

По словам Раисы Косаревой, уровень охвата населения обследованием за последнюю неделю возрос, объём обследования в день составляет около 16 тысяч человек.