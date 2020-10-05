ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Чиновники просят челябинцев, которые до сих пор сидят без отопления, звонить и жаловаться

Общество
Сегодня, 10:32
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске все объекты социальной сферы подключены к отоплению. Также тепловая энергия подана на все теплоносители жилого фонда, но многие жители до сих пор ждут, когда батареи в их квартирах потеплеют. Администрация Челябинска просит горожан, которые замерзают в своих, сообщать им об этом.

Об этом сказал сегодня, пятого октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города Александр Астахов.

«Возникли проблемы в некоторых домах с подачей тепла. Это связано со стояками. Все жалобы жители жителей принимаются по телефону 263-21-21», - сказал Александр Астахов.

«Прошу ситуацию с отоплением глав районов взять на контроль, провести переговоры с управляющими компаниями. У всех людей должно быть тепло в квартирах», - сказала Наталья Котова.

Напомним, отопительный сезон в Челябинске начался 28 сентября.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», многие жители Коркино также замерзают в своих квартирах. Несмотря на то, что официально отопительный сезон в муниципалитете уже стартовал, в жилища некоторых горожан тепло до сих пор не пришло.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
ЖКХ
Федерация
21.08.20 13:01
В России нашли способ снизить на 15% плату за отопление
Общество
19.08.20 10:37
Отопительный сезон в Челябинской области может начаться 15 сентября
Общество
17.08.20 13:02
Котова поставила задачу закончить подготовку к отопительному сезону до конца августа
Федерация
13.08.20 12:49
В российских новостройках плата за тепло может вырасти на 30%
Вчера, 20:32
Заболевший ковидом Илья Коломейский - южноуральцам: Народ, очнитесь! Включайте голову!
Вчера, 19:36
В Челябинской области за сутки подтверждено 94 новых случая ковида
Вчера, 19:17
Вице-губернатор Челябинской области госпитализирован с ковидом
03.10.20 20:51
В Миассе скоропостижно скончался 44-летний замглавы
03.10.20 11:35
С начала пандемии число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 17 тысяч
03.10.20 01:00
В Челябинске за сутки от ковида умерло пять жителей с коронавирусом
02.10.20 17:39
Анонсы событий и мероприятий на 3-5 октября
02.10.20 16:41
Коркинские пенсионеры замерзают в своих квартирах
02.10.20 16:40
За сутки в Челябинской области в два раза сократилось число школ и классов, закрытых на карантин
02.10.20 16:37
В Пласте - новый прокурор
Политика
Сегодня, 09:37
Текслер: У нас есть четкое понимание, где мы будем менять глав муниципалитетов
Общество
Сегодня, 10:55
Любовь, не знающая преград
Не вернувшиеся домой защитники Новороссии всегда будут жить в сердцах матерей
Новости
Сегодня, 10:35
Культура
Исторический музей готовится к «Дебаркадеру-2020»
Сегодня, 10:30
Происшествия
В отношении пьяной автоледи, которая сбила детей в Чебаркульском районе, возбуждено уголовное дело
Сегодня, 10:28
Общество
На средства ММК для школ Магнитогорска закупили последнюю партию рециркуляторов воздуха
Сегодня, 10:26
Экономика
Фонд развития промышленности Челябинской области получит дополнительное финансирование
Сегодня, 09:40
Культура
Челябинская актриса стала участницей столичной арт-лаборатории «Кукольник.Возвращение»
Материалы рубрики
Сегодня, 10:28
Общество
На средства ММК для школ Магнитогорска закупили последнюю партию рециркуляторов воздуха
Сегодня, 09:16
Общество
Фестиваль «Броня Танкограда» собрал в Чебаркуле около трех тысяч зрителей
03.10.20 20:51
Общество
В Миассе скоропостижно скончался 44-летний замглавы
02.10.20 17:39
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 3-5 октября
02.10.20 16:40
Общество
За сутки в Челябинской области в два раза сократилось число школ и классов, закрытых на карантин
Теги
ЖКХ
Челябинск
Наталья Котова
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика