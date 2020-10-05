Чиновники просят челябинцев, которые до сих пор сидят без отопления, звонить и жаловаться

В Челябинске все объекты социальной сферы подключены к отоплению. Также тепловая энергия подана на все теплоносители жилого фонда, но многие жители до сих пор ждут, когда батареи в их квартирах потеплеют. Администрация Челябинска просит горожан, которые замерзают в своих, сообщать им об этом.

Об этом сказал сегодня, пятого октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города Александр Астахов.

«Возникли проблемы в некоторых домах с подачей тепла. Это связано со стояками. Все жалобы жители жителей принимаются по телефону 263-21-21», - сказал Александр Астахов.

«Прошу ситуацию с отоплением глав районов взять на контроль, провести переговоры с управляющими компаниями. У всех людей должно быть тепло в квартирах», - сказала Наталья Котова.

Напомним, отопительный сезон в Челябинске начался 28 сентября.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», многие жители Коркино также замерзают в своих квартирах. Несмотря на то, что официально отопительный сезон в муниципалитете уже стартовал, в жилища некоторых горожан тепло до сих пор не пришло.