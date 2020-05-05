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Число случаев коронавируса в Челябинской области достигло 828

Общество
Сегодня, 11:29
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 44 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что почти в два раза меньше, чем сутки назад (накануне было зарегистрировано 85 заболевших).

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На утро понедельника, пятого мая, в регионе подтверждено 828 случаев коронавируса.

К настоящему моменту 111 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция выздоровели и выписаны из больниц (за сутки – 15). Семеро пациентов переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умерло восемь пациентов с коронавирусной инфекцией, у троих причиной смерти стала ковидная пневмония, у пятерых - онкологическое заболевание и сопутствующим коронавирус.

В больницах продолжает лечение 702 человека с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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