Число случаев коронавируса в Челябинской области достигло 828

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 44 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что почти в два раза меньше, чем сутки назад (накануне было зарегистрировано 85 заболевших).

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На утро понедельника, пятого мая, в регионе подтверждено 828 случаев коронавируса.

К настоящему моменту 111 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция выздоровели и выписаны из больниц (за сутки – 15). Семеро пациентов переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умерло восемь пациентов с коронавирусной инфекцией, у троих причиной смерти стала ковидная пневмония, у пятерых - онкологическое заболевание и сопутствующим коронавирус.

В больницах продолжает лечение 702 человека с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.