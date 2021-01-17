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Борьбу с ковидом в Челябинской области продолжает почти 13 тысяч человек

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Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 41 тысячу

С начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано в общей сложности 41 тысяча 169 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, за прошедшие сутки выявлено 303 новых инфицированных, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее было 301).

Сократилось суточное число выписанных из ковидных госпиталей пациентов. Накануне выписаны с больничного 379 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее выздоровели 387 человек). За весь период пандемии с ковидом справились 26 тысяч 805 пациентов.

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 16 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее - 15). Восемь человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии и восемь - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Всего за время пандемии скончались одна тысяча 492 пациента с коронавирусной инфекцией, у 650 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 842 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

По состоянию на 17 января в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение 12 тысяч 831 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было 12 тысяч 923).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.