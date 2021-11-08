08.11.2021
Дело челябинца, убившего хаски из-за гусей, отправлено в суд
08.11.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 115 тысяч
08.11.2021
В Челябинске бары и рестораны продолжают работать по ночам, игнорируя запрет
08.11.2021
Первый замминистра строительства Челябинской области Иван Белавкин снова не смог выйти из СИЗО
08.11.2021
В Челябинске начали вакцинировать от ковида водителей маршруток
08.11.2021
Полицейские задержали пьяного челябинца, который грозился взорвать гранату в жилом доме
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 115 тысяч
07.11.2021
Во сколько обходится лечение южноуральцев с ковидом в стационарах
05.11.2021
Локдаун по-испански
05.11.2021
Южноуральцы – губернатору: Почему людей с медотводом ограничивают?
05.11.2021
Родители младшеклассников Челябинской области просят вернуть очное обучение
В Челябинской области продлен режим нерабочих дней
03.11.2021
Какой будет погода в ноябре 2021 года в Челябинской области
02.11.2021
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021