Число южноуральцев с коронавирусом меньше не становится, но пока мест в больницах хватает

В Челябинской области число пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 меньше не становится, но пока в госпитальных базах мест для всех хватает.

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семёнов.

«Пациентов с выявляемой коронавирусной инфекцией меньше не становится, спада эпидемии не наблюдается», - констатировал глава регионального минздрава. По его словам, на сегодня 74 пациента находятся в тяжёлом состоянии. Они подключены к аппаратам ИВЛ (как инвазивной, так и неинвазивной вентиляции легких).

Министр напомнил, что в области регистрируются случаи, когда медицина не в силах спасти даже молодых инфицированных. Напомним, в Челябинске коронавирус унес жизнь 24-летнего водителя автомобиля медпомощи детской городской поликлиники N1 Сергея Гришова. Зарегистрированы случаи смерти жителей в возрасте 34, 44, 45, 46 лет и старше.

«Инфекция среди нас, вирус невидим, поэтому установлен масочный режим, - подчеркнул Семенов. - Призываем ежедневно: соблюдайте масочный режим, носите перчатки, соблюдайте социальную дистанцию, избегайте больших скоплений людей. Это спасёт вас, спасёт окружающих, ваших близких».

Семенов заверил, что на сегодня мест в госпитальных базах хватает для всех пациентов с коронавирусной инфекцией. «Правильное и мудрое решение, когда в области еще не было ни одного пациента, мы начали готовиться заранее. Это было сделано не зря», - уверен министр.

По словам Семенова, в области хватает коечного фонда и реанимационных коек для ковидных пациентов. Достаточное количество и аппаратов КТ в Челябинске (столько имеет не каждый регион), подчеркивает министр.

Глава минздрава признает, что на сегодня скорая помощь испытывает колоссальную нагрузку, работает в очень напряженном режиме. «На них ложится большая ответственность и работа, но скорая справляется с нагрузкой», - считает Семенов. И в дальнейшем возить пациентов на КТ будут только машинами скорой медицинской помощи, хотя они и вынуждены порой вместе с пациентами ждать по несколько часов очереди на обследование. Запланирована покупка 20 дополнительных автомобилей для службы скорой помощи, машины планируется приобретать разного класса - реанимационные и обычные.

На сегодня в области подтверждено шесть тысяч 298 случаев коронавируса. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 3 тысячи 301 пациент. Умер 121 пациент с коронавирусной инфекцией. В больницах продолжает лечение 2 тысячи 838 пациентов с подтвержденным Covid-19.