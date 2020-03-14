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Число заболевших коронавирусом в России выросло до 45

Общество
Сегодня, 01:05
Автор: 
Олеся Денисова

В России зарегистрировано еще 11 случаев новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), в том числе пять – в Москве, один в Московской области, три - в Санкт-Петербурге, по одному в Ленинградской области и Пермском крае.

Десять заболевших в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, - Италия, Франция, Австрия. Один – контактировал с ранее заболевшими.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, два заболевших москвича госпитализированы в больничный комплекс в Коммунарке, два – в инфекционную больницу №1, один - в подмосковное инфекционное учреждение. Двое родственников пациентов получают помощь в инфекционной больнице.

Одна из заболевших – школьница. Она два дня ходила в школу. С 10 марта ее класс закрыт на карантин в связи с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ. В настоящий момент на карантин закрыто здание.

По данным министерства здравоохранения Московской области, коронавирус подтвержден у жительницы Подмосковья, вернувшейся из Италии. Пациентка находится в изолированном боксе инфекционном отделении больницы. Состояние - удовлетворительное.

Заболевший житель Перми посещал Францию. Он госпитализирован в бокс инфекционной больницы города.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у двоих граждан КНР, у одного жителя Италии (приехал в Санкт-Петербург) и 42 жителей России.

В Москве подтверждено 24 случая заболевания, из них один пациент был выписан после выздоровления, остальные проходят необходимое лечение. В Подмосковье зарегистрировано четыре случая заболевания, в Санкт-Петербурге – четыре, в Липецкой области – три случая, в Калининградской области – два случая, в Нижнем Новгороде, Белгородской, Ленинградской областях, Пермском крае и Краснодарском крае – по одному случаю.

На сегодня выписаны два гражданина Китая, три гражданина России, эвакуированных из Японии с круизного лайнера «Diamond Princess», и один московский пациент.

По состоянию на утро 13 марта в мире подтверждено 132 тысячи 756 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 51 тысяча 753 случая зарегистрировано в 111 странах мира, остальные – в Китае.

На территории Челябинской области случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV на текущий момент не выявлено.

Автор: 
Олеся Денисова
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