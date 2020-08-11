Число жертв «ковида» в Челябинской области приближается к цифре 300
За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Количество жертв пандемии достигло 288 человек.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, один южноуралец умер непосредственно от COVID-19. Ему было 68 лет. У остальных коронавирусная инфекция была сопутствующим заболеванием.
Умерла 48-летняя женщина. У нее была гипертоническая болезнь с поражением сердца и атеросклероз аорты. У 74-летнего мужчины медики также диагностировали диффузный очаговый кардиосклероз и сердечную недостаточность. Еще у одного южноуральца к ковидной инфекции прибавились постинфарктный кардиосклероз и стенозирующий атеросклероз. Мужчине было 62 года.
Напомним, в Челябинской области до 23 августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.
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