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Число жертв «ковида» в Челябинской области приближается к цифре 300

Общество
Сегодня, 11:56
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Автор: 
Инна Шемаева

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Количество жертв пандемии достигло 288 человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, один южноуралец умер непосредственно от COVID-19. Ему было 68 лет. У остальных коронавирусная инфекция была сопутствующим заболеванием.

Умерла 48-летняя женщина. У нее была гипертоническая болезнь с поражением сердца и атеросклероз аорты. У 74-летнего мужчины медики также диагностировали диффузный очаговый кардиосклероз и сердечную недостаточность. Еще у одного южноуральца к ковидной инфекции прибавились постинфарктный кардиосклероз и стенозирующий атеросклероз. Мужчине было 62 года.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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