15.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16 декабря (18+)
15.12.2022
Процедура сбора биометрических данных была и останется добровольной
15.12.2022
В Историческом музее презентовали проект «Русская Америка»
15.12.2022
Челябинский Микеланджело отметил день рождения
15.12.2022
Ничего святого: чебаркулец трижды обокрал умершую
15.12.2022
Наталья Котова поддержала идею артистов НХТ о создании театрального сквера
Цирковая артистка из Челябинска начнет новую жизнь с шоу ТВ-3 «Новый день»
Воздушная гимнастка из Челябинска в поисках личного счастья
17.11.2022
Актёр из Златоуста Александр Робак появится на ТВ-3 в премьере сериала «Без правил»
13.08.2020
Актеры сериала «Агентство О.К.О.» об экстрасенсах, о табу-темах в кино и ролях мечты
07.02.2019
ТВ-3 приоткроет завесу тайны «Перевала Дятлова»
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022