Цирковая артистка из Челябинска начнет новую жизнь с шоу ТВ-3 «Новый день»

Героиней свежего выпуска шоу «Новый день», который выйдет на телеканале ТВ-3 16 декабря, в 11:15, станет Екатерина Беленкова. Девушка родилась в Трехгорном, а выросла в Челябинске.

Екатерина уже 27 лет занимается воздушной гимнастикой и даже открыла в Подмосковье свой центр циркового искусства. В 2013 году она участвовала в установлении национального рекорда, когда 100 жителей Челябинска смогли продемонстрировать «Самую массовую и динамичную стойку на руках». За свою карьеру она заработала немало наград, дипломов и благодарственных писем, но наслаждаться успехами у Екатерины не получается.

Она дважды была замужем, и каждый раз не складывалось. Мужчины относились к ней крайне небрежно и невнимательно. Последние отношения и вовсе обернулись адом: мужчина избивал Екатерину, унижал и оскорблял.

«Благодаря этим отношениям у меня нет никого, даже подруг. Мне нельзя было даже выйти из дома попить кофе с подругами, потому что мы, наверное, куда-то сразу пойдем с другими мужиками. Пережить этот моральный ад невозможно. Я не выдержала и ушла. Он говорит: “Ты не построишь больше семью, ты так и останешься одна”. И этот страх действительно есть внутри меня. Я хочу научиться заново верить в себя, в то, что я могу дальше жить, могу еще что-то сделать и чего-то добиться», – рассказывает Екатерина Беленкова.

Чтобы справиться с тяжелым разрывом и оставить этот кошмар позади, Екатерина обратилась к эксперту в области предназначения Саше Шанкаре и специалистам по преображению – стилистам и визажистам мирового уровня. Найти себя и понять, куда ей двигаться дальше, Екатерине поможет также специальная звездная гостья шоу – заслуженная артистка России Елена Ксенофонтова.

Мейковер-шоу «Новый день» – хит ТВ-3, помогающий участницам разобраться в себе и изменить свою судьбу на канале ТВ-3 каждую пятницу, в 11:15 новый, восьмой сезон.