На телеканале ТВ-3 новый генеральный продюсер

Новым генеральным продюсером телеканала ТВ-3 стал Константин Обухов. Об этом было объявлено на презентации нового сезона ТВ-3.

Константину Обухову 39 лет, и он уже успел зарекомендовать себя на рынке как успешный профессионал, а в его портфолио - масса популярных телепроектов. Он известен как главный креативный продюсер Comedy Club Production и сопродюсер таких телевизионных хитов, как «Танцы», «Comedy баттл», «Музыкальная интуиция», «Песни», «Открытый микрофон» и другие. Предыдущей должностью Константина был пост генерального продюсера RTVI.

На ТВ-3 Обухов займётся как обновлением уже запущенных проектов, так и созданием новых спонсороёмких форматов.