Дело экс-главы Магнитогорска и его подельника направлено в суд

Прокуратура Правобережного района Магнитогорска (Челябинская область) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-заместителя главы города Дмитрия Гаврилова и его подельника Дениса Кравченко, бывшего директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой».

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки» и частью третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

По версии следствия, Гаврилов и Кравченко, занимавшие в 2021 году должности директора МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» и главного инженера данного муниципального учреждения соответственно, получили от директора коммерческой организации взятку в размере свыше 15 миллионов рублей за заключение контрактов по уборке территории города.

Кроме того, один из обвиняемых похитил более 130 тысяч рублей, принадлежащих муниципальному предприятию, фиктивного трудоустроив гражданина, фактически не выполнявшего работы.

С целью возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых стоимостью свыше 14 млн рублей наложен арест, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.