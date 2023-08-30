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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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30.08.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
C первого сентября 2022 года школьники и студенты Челябинской области вновь смогут приобретать би
30.08.2023

C первого сентября школьникам и студентам вновь предоставят скидки на поездки в электричках
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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30.08.2023

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30.08.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.08.2023

Дело экс-главы Магнитогорска и его подельника направлено в суд
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.08.2023

Челябинские травматологи поставили на ноги пострадавшего в ДТП байкера
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.08.2023

В Ашинском районе 31 августа не несколько часов ограничат движение на трассе М-5
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.08.2023

Ко Дню ветеринарного работника Минсельхоз наградил победителей конкурса детских рисунков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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взятка
мошенничество
Общество
30.08.2023 14:15

Дело экс-главы Магнитогорска и его подельника направлено в суд

Прокуратура Правобережного района Магнитогорска (Челябинская область) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-заместителя главы города Дмитрия Гаврилова и его подельника Дениса Кравченко, бывшего директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой».

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки» и частью третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

По версии следствия, Гаврилов и Кравченко, занимавшие в 2021 году должности директора МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» и главного инженера данного муниципального учреждения соответственно, получили от директора коммерческой организации взятку в размере свыше 15 миллионов рублей за заключение контрактов по уборке территории города.

Кроме того, один из обвиняемых похитил более 130 тысяч рублей, принадлежащих муниципальному предприятию, фиктивного трудоустроив гражданина, фактически не выполнявшего работы.

С целью возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых стоимостью свыше 14 млн рублей наложен арест, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

 

взятка
мошенничество
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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30.08.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
C первого сентября 2022 года школьники и студенты Челябинской области вновь смогут приобретать би
30.08.2023

C первого сентября школьникам и студентам вновь предоставят скидки на поездки в электричках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В храмах Челябинской епархии проходят молебны на начало учебного года

27.08.2023 17:31

В понедельник в Челябинской области – дожди, местами сильные

27.08.2023 16:59

В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы

27.08.2023 16:31

Пресечены очередные атаки украинских беспилотников в двух регионах РФ

27.08.2023 16:03

Установлены личности всех погибших при крушении самолета в Тверской области

27.08.2023 12:15

В Саткинском районе автомобилистка насмерть сбила дорожного рабочего

27.08.2023 12:04

В ситуации со строительством рынка в Кременкуле разбирается СКР

27.08.2023 11:26

В Челябинске четыре троллейбуса временно изменят свои маршруты

27.08.2023 10:29

Текслер: «Копейск долгое время был в тени, но мы сейчас это активно исправляем»

26.08.2023 20:30

Вдруг моргнула гроза, и кое-где стали просвечивать хорошие оценки

26.08.2023 19:44

Уральский «вестерн»: в верховьях Чумляка