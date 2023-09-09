День рождения Челябинска проходит под защитой полицейских

Челябинск отмечает свой 287-й день рождения под защитой полицейских, обеспечивающих правопорядок в местах проведения всех 12 праздничных мероприятий, самые масштабные из которых проходят на территории рядом с ледовой ареной «Трактор», на площади у Торгового центра.

Также под наблюдением правоохранителей будет находиться набережная Миасса, где в десять вечера прогремит салют.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, при подготовке к празднованию Дня города был разработан алгоритм взаимодействия всех служб и ведомств, участвующих в обеспечении безопасности жителей и гостей областного центра.

Содействие органам полиции в охране общественного порядка оказывают коллеги из Росгвардии, дружинники, представители казачества и частных охранных предприятий. Проведены инструктажи заступающего на службу личного состава.

Руководители напомнили сотрудникам о том, что с жителями нужно общаться вежливо и корректно, на поступающие обращения о происшествиях реагировать оперативно.

Для обеспечения максимальной безопасности жителей и гостей Челябинска перед началом мероприятий сотрудники полиции провели осмотры всех площадок, а также прилегающих к ним территорий с использованием технических средств и с помощью служебных собак.

Госавтоинспекция организовала работу по обеспечению безопасности дорожного движения, осуществляются распорядительно-регулировочные действия. Сотрудники полиции несли и несут службу на всех мероприятиях, осуществляется пропускной режим.

Полицейские призывают гостей и жителей столицы Южного Урала соблюдать нормы действующего законодательства. В случае обнаружения подозрительных предметов или лиц, совершающих противоправные деяния, необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел по телефону 02 либо 102 (с мобильного телефона).