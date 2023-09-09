09.09.2023
День рождения Челябинска проходит под защитой полицейских
09.09.2023
В день рождения Челябинска Наталья Котова прогулялась по новой пешеходной зоне улицы Свободы
09.09.2023
В Кунашакском районе водитель вылетела из опрокинувшегося автомобиля и погибла
09.09.2023
Южноуральцев приглашают принять участие в викторине ко Дню танкиста
08.09.2023
Украинские дроны вновь пытались атаковать объекты в двух регионах РФ
08.09.2023
Первый МФЦ открылся в Ясиноватой при поддержке Челябинской области
День рождения Челябинска проходит под защитой полицейских
Обеспечивать безопасность жителей и гостей города стражам порядка помогают росгвардейцы, дружинники, казаки и ЧОПовцы
10.07.2023
В Челябинске полицейские вызвали бригаду скорой помощи неадекватной горожанке
26.05.2023
В Сосновском районе задержан сексуальный маньяк
20.05.2023
Полицейские Челябинска нагрянули в спа-салон, где оказывались интимные услуги
27.04.2023
В Челябинске оперативно задержали мужчину, жестоко избившего пенсионерку на улице
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023