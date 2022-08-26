Депутаты Заксобрания одобрили досрочное прекращение полномочий своего коллеги

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили досрочное прекращение полномочий Андрея Еремина.

Накануне, 25 августа на состоявшемся заседании Заксобрания рассмотрели поступившее от парламентария заявление.

«Досрочно прекратить полномочия депутата Законодательного Собрания Челябинской области Еремина Андрея Анатольевича 25 августа 2022 года», - говорится в решении Заксобрания, принятом парламентариями.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Еще одним постановлением Андрей Еремин освобожден от должности заместителя председателя комитета ЗСО по экономической политике и предпринимательству и выведен из его состава.

Освободившийся мандат депутата ЗСО будет передан одному из единороссов, входивших в список партии на выборах в региональный парламент. Соответствующее решение примет региональное отделение «Единой России».

Напомним, 50-летний Андрей Еремин с 2011 года занимает пост директора по экономике, члена Правления ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). Он был депутатом Законодательного собрания Челябинской области VI–VII созывов (в этот состав избирался 13 сентября 2020 года).