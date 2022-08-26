26.08.2022
Депутаты Заксобрания одобрили досрочное прекращение полномочий своего коллеги
25.08.2022
Не пропустите! Группа «Томас» даст в Челябинске единственный в этом году большой концерт
25.08.2022
В «Парковом» Челябинска начинают строительство садика на 120 мест
25.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 26 августа
25.08.2022
В Челябинской области расширили возможности использования областного маткапитала
25.08.2022
А августе театры останутся «без крыш»!
Депутаты Заксобрания одобрили досрочное прекращение полномочий своего коллеги
25.08.2022
Расширен круг получателей выплат при рождении второго ребенка на Южном Урале
25.08.2022
В Челябинской области увеличили максимальный размер выплат по соцконтракту
25.08.2022
В Челябинской области расширили возможности использования областного маткапитала
25.08.2022
Челябинская область направляет допсредства на социалку и поддержку муниципалитетов
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022