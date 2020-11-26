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Дмитрий Альтман награжден высшей наградой ЗСО - медалью за законотворческую деятельность

Главный врач Челябинской областной клинической больницы, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Альтман награжден высшей наградой Законодательного собрания Челябинской области – медалью «За законотворческую деятельность».

Торжественная церемония награждения состоялось сегодня, 26 ноября, на заседании ЗСО.

Председатель регионального парламента Владимир Мякуш, вручая награду, отметил большой вклад Дмитрия Альтмана в законотворческую деятельность (Дмитрий Александрович был депутатом шестого и седьмого созывов Заксобрания области) и выразил надежду на дальнейшую совместную плодотворную работу на благо жителей региона.

Дмитрий Александрович поблагодарил парламентариев за оценку его деятельности и пожелал законотворцам и дальше исповедовать справедливые принципы добра и желание сделать доброе и полезное для жителей региона.

За что бы ни брался Дмитрий Александрович Альтман, он всегда это доводит все до идеального состояния. Дмитрий Александрович активно инициирует развитие новых форм работ, освоение новейших технологий в медицине, в результате чего тысячи пациентов, в том числе жителей города Челябинска, получают высокотехнологичную медицинскую помощь.

Дмитрий Альтман 18 лет возглавлял Челябинский областной клинический госпиталь для ветеранов войн (с 1996 по 2014 годы). И при нем госпиталь впервые в истории Челябинской области вошел в тройку лучших больниц России по результатам второго Всероссийского конкурса на звание «Лучший госпиталь ветеранов войн России».

В 2014 году Дмитрий Альтман встал во главе ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница». Под его руководством жизнь в больнице «забурлила» - корпуса стали преображаться как снаружи, так и внутри, появилось новое оборудование, проводятся уникальные операции, наведен идеальный порядок в поликлинике и во всех отделениях. Дмитрий Альтман ввел новый принцип работы больницы: Человечное Отношение - Каждому Больному. И это его принцип не только на рабочем месте, но и по жизни. Это очень неравнодушный и отзывчивый доктор, и порядочный человек. Под руководством Дмитрия Альтмана ЧОКБ стала дипломантом конкурса «Клиника года-2016» и сегодня по праву считается ведущей клиникой Южного Урала для взрослого населения.

Дмитрий Альтман занимается научной деятельностью, автор 143 научных работ, монографий, патентов на изобретения, является редактором сборника научных работ по нейроиммунологии, геронтологии, членом редакционной коллегии журнала «Популярное здоровье».

Дмитрий Альтман также ведёт активную общественную работу, являясь председателем некоммерческого партнерства «Медицинская палата Челябинской области», членом Общественной палаты Челябинской области, а также членом Общественного Совета при ГУ МВД и Следственном комитете России Челябинской области.

В 1999 году Дмитрий Альтман получил звание «Заслуженный врач РФ», был награждён знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью». Лауреат Премии губернатора и Законодательного собрания, лауреат IV международного конкурса «Профессия - жизнь». В 2018 году Дмитрию Альтману присвоено звание «Почетный гражданин города Челябинска».

Медалью за законотворческую деятельность награжден также Рафиль Наджипов, который был депутатом второго созыва регионального парламента. Ему в этом году исполнилось 70 лет.