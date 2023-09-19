«Добро согревает»: сантехники Челябинской области пришли на помощь 13 семьям и детям «Акварели»

Завершился первый этап - «Добро согревает» - всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России». Десять команд, представляющих на соревновании Челябинскую область, успешно справились с конкурсным заданием.

В период проведения первого этапа чемпионата сантехники по всей стране становились волонтерами и помогали нуждающимся: ветеранам, инвалидам, одиноким пенсионерам, многодетным семьям и семьям участников специальной военной операции. По итогам первого тура сантехническую помощь получили 42 нуждающиеся семьи и три социальных учреждения.

В Челябинской области из десяти команд-участниц чемпионата девять борются за победы в номинации «Профи». Это профессиональные сантехники из Челябинска, Верхнего Уфалея, Златоуста и Озерска.

В этом году впервые наряду с профессионалами соревнуются студенты профессиональных образовательных организаций. Команду номинации «Юниоры» из Челябинской области представляют студенты Южно-Уральского государственного многопрофильного колледжа.

В рамках первого этапа южноуральские сантехники оказали помощь 13 семьям и челябинскому детскому центру «Акварель». Так, в квартире жительницы Верхнего Уфалея, ветерана Никелевого комбината, обновили канализацию и сантехнику. А в квартире многодетной семьи Котляровых из Челябинска заменили прогнившие трубы на новые пластиковые и установили унитаз и смеситель. Необходимые для работы материалы были предоставлены торговым домом «СантехУрал».

«Помогать может каждый, и это не зависит от статуса и возможностей, только от желания. Участники нашего чемпионата своим трудом помогают нуждающимся. По условиям соревнования каждая команда выполняет одно «доброе дело». Но приятно было видеть, как некоторые участники проявляли неравнодушное отношение и помогали нескольким семьям», - рассказал главный организатор чемпионата, председатель совета благотворительного фонда «Мечта» Сергей Ермаков.

Как отмечают в пресс-службе чемпионата, в этом году в борьбе за звание лучшего сантехника страны и призовой фонд принимают участие команды из 22 регионов страны. Мастера уже приступили к следующему этапу - «Школа сантехмена», в котором им предстоит провести мастер-классы с детьми и рассказать о своей профессии. По итогам двух испытаний десять лучших команд встретятся в финале, который пройдет в ноябре 2023 года в Челябинске.

СПРАВКА

Чемпионат зародился в Челябинской области в 2012 году. За эти годы он вырос из городского конкурса в масштабный проект федерального уровня, который сегодня проходит при поддержке министерства строительства и ЖКХ РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Торгово-промышленной палаты РФ и правительства Челябинской области.