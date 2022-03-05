Доброта спасет мир: челябинцы борются за сбитого на дороге пса с тяжелыми травмами

Челябинцы борются за сбитого на дороге пса с тяжелыми травмами, который лежал на обочине – в снегу и крови – недалеко от деревни Шумаки, что находится между Коркино и поселком Первомайский.

О попавшей в беде собаке рассказал на странице сообщества «Гуманный отлов собак и кошек в Челябинске и УрФО» лидер движения Владимир Шиленко, который вместе со своими помощниками и спас несчастного четвероногого от неминуемой смерти. Аккуратно положив пострадавшего в машину, спасители отвезли пса в ветклинику. Оказалось, что у собаки вывих и переломы.

Поделиться

«Конечно, было принято решение сделать всё, чтобы поставить парня на ноги. Спасибо ветеринарной клинике «Добровет» за проведение столь сложной операции… Спасибо приюту «БиМ», они приняли пёселя к себе на передержку, а также взяли на себя оплату всех манипуляций в клинике... Ну и, конечно, огромная благодарность Евгению, который удивительно легко нашёл контакт со сбитым парнем и смог погрузить его в машину без всяких релаксантов и наркозов! Давайте все вместе поможем этому псу... Ведь ему уже столько пришлось пережить...», - написал Владимир Шиленко.

Жители Челябинской области, как всегда, полны благодарности «Гуманному отлову» и одному из самых ответственных приютов для безнадзорных животных, а также ветеринарным врачам – всем, кто спасает братьев наших меньших.

«Спасибо вам за добрые дела, здоровья пёсику и всем вам!» - написала Олеся Мысляева.

«Все-таки я уверена и лишний раз убеждаюсь, что в мире добрых людей больше, добро, любовь ко ВСЕМ в мире и сострадание ко всем, не только к людям, сделают наш мир лучше. Песику скорейшего выздоровления и лучших хозяев!» - сказала Ирина Павлова.

«Вы такие молодцы! Страшно представить, что этот пёсик пережил. Рада, что он в порядке», - присоединилась к беседе Юлия Первухина.

«Спасибо! Вы дали песику вторую жизнь!» - написала Наталья Селютина.