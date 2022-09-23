Движение по новой дороге на 2-й Эльтонской в Чурилово откроют в октябре

В Челябинске в октябре этого года во временном варианте откроют движение по новой дороге на улице 2-й Эльтонской, строительство которой ведется в настоящее время в микрорайоне Чурилово.

Как напоминает пресс-служба мэрии, контракт рассчитан на два года, однако подрядная организация уже сейчас укладывает нижний слой асфальта.

Отметим, новую дорогу по 2-й Эльтонской возводят на участке от улицы Трашутина до Первого озера. Здесь обустроят двухполосную проезжую часть, широкие тротуары, велодорожки, наружное освещение, автопарковки и установят остановочные павильоны.

Вдоль всей дороги проложили сети ливневой канализации.

В планах – обустройство придорожных газонов и высадка деревьев.

Строительство объекта ведется по программе «Безопасные качественные дороги». Стоимость контракта составляет 173,3 миллиона рублей, подрядчиком является компания «Дорстройгрупп».