Единый аппарат трех омбудсменов в Челябинской области возглавила Евгения Шангина

Руководителем единого аппарата Уполномоченных – по правам человека, правам ребенка и защите прав предпринимателей в Челябинской области – назначена Евгения Шангина.

Постановление о назначении руководителя аппарата подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Шангину Евгению Михайловну руководителем аппарата Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей в Челябинской области», - говорится в документе.

Постановления вступает в силу со дня его подписания - с восьмого декабря 2022 года.

До назначения руководителем аппарата Уполномоченных Евгения Шангина исполняла обязанности начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации.

Как уже сообщало агентство, в феврале 2022 году в аппарате трех Уполномоченных Челябинской области силовики провели оперативно-следственные действия. А с 17 марта 2022 года руководитель аппарата Уполномоченных Татьяна Осипова была освобождена от занимаемой должности.

Обязанности руководителя были возложены на Елену Бабич, которая возглавляла отдел по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека.