Экспедиция «Донбасс -3» отправилась из Челябинска в Ясиноватую

Челябинское региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в третий раз организовало сбор и доставку гуманитарной помощи Донбассу. Сегодня, 19 мая, очередная партия гуманитарной помощи отправилась из Челябинска в Ясиноватую.

Напомним, Челябинская область взяла шефство над городом Ясиноватая Донецкой области. Южноуральцы помогут восстановить здесь разрушенную инфраструктуру. Скоро многотонные фуры со строительными материалами пойдут на Донбасс. Но одной из первых «ласточек» в этом движении стала ГАЗель сельского предпринимателя из поселка Садовый, депутата Законодательного собрания, справедливоросса Владимира Бекишева. Сегодня полуторатонная машина с Владимиром Петровичем за рулем отправилась в Ясиноватую.

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Инициативу Бекишева поддержали другие справедливороссы: собрали деньги, помогли закупить все необходимое. К акции подключились общественная организация «Боевое братство», фирма «Уральская метелица» и обычные жители Сосновского района. Владимир Бекишев уже дважды доставлял гуманитарную помощь беженцам, которые нашли приют в станице Манчская, в городах Миллерово и Шахты.

«После того, как пообщаешься с беженцами, женщинами и детьми, которые боятся любого шума, хочется не разово, а постоянно в меру сил помогать Донбассу и его людям. Теперь адрес нашей экспедиции - Ясиноватая», - сказал, отправляясь в путь, Владимир Бекишев.

Как и тогда, в ГАЗель загрузили продукты, воду, детские игрушки и средства гигиены. Однако теперь большую часть груза составили стройматериалы, лопаты, гвозди, пилы. Кроме того, педагоги Ясиноватой попросили привезти книги для пополнения школьных библиотек.

Отправляя машину с грузом, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Василий Швецов отметил: «Вряд ли сегодня найдется человек, который равнодушно относится к тому, что происходит на Донбассе и в целом на Украине. Мы принимаем участие в организации большого потока общей помощи, которая будет оказана Ясиноватой. А нашу инициативу расцениваем еще и как важный фактор моральной поддержки народа Донбасса. Региональное отделение СРЗП, фракция в Законодательном собрании уже третий раз отправляют такую гуманитарную экспедицию».