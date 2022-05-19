Экспедиция «Донбасс -3» отправилась из Челябинска в Ясиноватую

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сдавшийся в плен заместитель командира запрещенного в России неонацистского полка «Азов»
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19.05.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2022 году в Челябинской области планируется ввести в эксплуатацию 13 детских садов и семь школ.
19.05.2022

В 2022 году в Челябинской области построят 13 детсадов и семь школ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцам, в большом количестве перемещающимся по тротуару вдоль улицы Цвиллинга в районе инстит
ЖКХ
ЖКХ
19.05.2022

Челябинцам устроили «ловушку» возле института путей сообщения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области увеличат размер выплаты на приобретение внутридомового газового оборудовани
19.05.2022

В Челябинской области увеличат размер выплаты на приобретение газового оборудования
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.05.2022

Могут, когда захотят: беседка на Пермской обрела новую крышу и сменила место жительства
Новости
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19.05.2022

«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

В Магнитогорске назначен новый прокурор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

ММК презентует свои достижения на рынке трубной продукции участникам общероссийской конференции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

Экс-чиновника из Чесмы, который получил взятку ячменем, оставили на свободы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

КСП проанализировала цены на детскую стоматологию в Челябинске
Донбасс
Челябинск
Украина
ДНР
ЛНР
Общество
19.05.2022 12:30

Экспедиция «Донбасс -3» отправилась из Челябинска в Ясиноватую

Челябинское региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в третий раз организовало сбор и доставку гуманитарной помощи Донбассу. Сегодня, 19 мая, очередная партия гуманитарной помощи отправилась из Челябинска в Ясиноватую.

Напомним, Челябинская область взяла шефство над городом Ясиноватая Донецкой области. Южноуральцы помогут восстановить здесь разрушенную инфраструктуру. Скоро многотонные фуры со строительными материалами пойдут на Донбасс. Но одной из первых «ласточек» в этом движении стала ГАЗель сельского предпринимателя из поселка Садовый, депутата Законодательного собрания, справедливоросса Владимира Бекишева. Сегодня полуторатонная машина с Владимиром Петровичем за рулем отправилась в Ясиноватую.

Инициативу Бекишева поддержали другие справедливороссы: собрали деньги, помогли закупить все необходимое. К акции подключились общественная организация «Боевое братство», фирма «Уральская метелица» и обычные жители Сосновского района. Владимир Бекишев уже дважды доставлял гуманитарную помощь беженцам, которые нашли приют в станице Манчская, в городах Миллерово и Шахты.

«После того, как пообщаешься с беженцами, женщинами и детьми, которые боятся любого шума, хочется не разово, а постоянно в меру сил помогать Донбассу и его людям. Теперь адрес нашей экспедиции - Ясиноватая», - сказал, отправляясь в путь, Владимир Бекишев.

Как и тогда, в ГАЗель загрузили продукты, воду, детские игрушки и средства гигиены. Однако теперь большую часть груза составили стройматериалы, лопаты, гвозди, пилы. Кроме того, педагоги Ясиноватой попросили привезти книги для пополнения школьных библиотек.

Отправляя машину с грузом, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Василий Швецов отметил: «Вряд ли сегодня найдется человек, который равнодушно относится к тому, что происходит на Донбассе и в целом на Украине. Мы принимаем участие в организации большого потока общей помощи, которая будет оказана Ясиноватой. А нашу инициативу расцениваем еще и как важный фактор моральной поддержки народа Донбасса. Региональное отделение СРЗП, фракция в Законодательном собрании уже третий раз отправляют такую гуманитарную экспедицию».

Донбасс
Челябинск
Украина
ДНР
ЛНР
Новости сюжета: Спецоперация на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В 2022 году в Челябинской области планируется ввести в эксплуатацию 13 детских садов и семь школ.
19.05.2022

В 2022 году в Челябинской области построят 13 детсадов и семь школ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцам, в большом количестве перемещающимся по тротуару вдоль улицы Цвиллинга в районе инстит
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19.05.2022

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19.05.2022 12:33

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19.05.2022 12:30

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19.05.2022 11:50

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17.05.2022 16:04

Вячеслав Володин: Госдума запретит обмен нацистских преступников

17.05.2022 15:55

ПроБизнес: МегаФон поддержал клиентов-предпринимателей запуском нового сервиса

17.05.2022 15:21

Челябинский театр кукол заиграл новыми красками

17.05.2022 15:04

Продолжают борьбу с ковилом более 1,8 тысячи южноуральцев

17.05.2022 14:57

Двум докторам ЧОКБ присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»

17.05.2022 14:37

Спасатели Кыштыма нашли заблудившегося туриста

17.05.2022 14:13

В Челябинской области берег Ая и его притесы свяжет 130-метровая лестница

17.05.2022 13:59

Эксперты одобрили проект зон охраны казенного винного склада в Челябинске

17.05.2022 13:52

Сотрудники УФСБ пресекли канал контрабанды продукции военного назначения

17.05.2022 13:46

Общественники Челябинска попросили проверить техническое состояние Шершнёвской плотины

17.05.2022 13:34

Басманный суд Москвы арестовал высокопоставленного сотрудника Челябинской таможни

17.05.2022 13:18

Губернатор отправил правительственную комиссию в Агаповский район, где погибло два ребенка

17.05.2022 12:24

Челябинка отдала долг «дублями» из банка «приколов»

17.05.2022 12:19

В Челябинске засыхают даурские лиственницы, высаженные губернатором

17.05.2022 12:13

В Агаповском районе подросток погиб во время демонтажа здания старой школы

17.05.2022 12:06

Заколдованный круг? На улице Пермской в Челябинске теряет крышу беседка и рвется асфальт

17.05.2022 11:59

Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха

17.05.2022 11:36

В Южноуральске возрождается уникальное промышленное производство

17.05.2022 11:25

В поселке Новосинеглазово  отключат водоснабжение

17.05.2022 11:17

В Аргаяшском районе обнаружено тело недоношенного младенца

17.05.2022 11:12

В Агаповском районе ребенок погиб после обрушения кровли