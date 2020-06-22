Эксперты признали продукцию "Рависа" экологически безопасной

Эксперты признали продукцию "Рависа" (Сосновский район, Челябинская область) экологически безопасной.

Прохождение экспертиз, касающихся санитарно-защитных зон (и других связанных с этим процедур), компания начала пять лет назад, следуя новым законам, положениям и нормативам, принятым Роспотребнадзором и другими надзорными ведомствами федерального уровня.

Интересно, что инициатива по проведению таких экспертиз принадлежит руководству "Рависа". Как рассказал старший специалист по экoлогии птицефабрики Виктор Данилов, первые экспертизы компания начала проходить (и успешно прошла) в 2014-м году.

В 2018-м, когда постановлением правительства Российской Федерации "Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон" были установлены новые требования, "Равис" также подал документы на прохождение экспертиз.

Как сообщили в пресс-службе компании, экспертиза, положительное заключение которой было недавно получено агрохолдингом, не выявила вредных химических, физических и биологических факторов, влияющих на окружающую среду.

"Санитарно-защитной зоной для производственных объектов "Рависа" являются естественные лесные массивы. Часть птичников и залов компании находятся в зоне зеленых насаждений", - отметили в пресс-службе предприятия.

Интересно, что данными экспертными заключениями также определяется возможность перспективного увеличения объемов производства предприятия. Кроме того, заключение экспертов позволит в скором будущем установить границы предприятия, поставив его объекты на кадастровый учет.

К слову, в недавнем времени "Равис" завершил коренную реконструкцию цеха по производству белковых кормов. В цехе смонтировали и запустили в эксплуатацию современное оборудование датской фирмы "Haarslev", которое позволяет осуществлять стерилизацию, варку и сушку продукции для мясокостной муки при температуре до 140 градусов.

Данное оборудование, отвечающее самым жестким экологическим требованиям Евросоюза, имеет биофильтры, улавливающие и конденсирующие вторичные пары, благодаря чему вредные вещества и запахи не попадают в атмосферу.