Еманжелинцев оставили без шаурмы

В Еманжелинске (Челябинская область) из-за нарушений, выявленных Роспотребнадзором, на 30 суток приостановлена деятельность павильона, в котором готовилась и продавалась шаурма.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов региона, павильон по продаже шаурмы располагался в городском сквере.

«Был выявлен ряд нарушений, в том числе отсутствие товаросопроводительной документации. Предоставленные чеки не дают возможность установить качество, безопасность и прослеживаемость продукции. Предприниматель не смог предоставить сертификаты и декларации соответствия, ветеринарные свидетельства, накладные, подтверждающие происхождение, качество и безопасность используемой в производстве напитков бутилированной воды. На скважину, используемую для холодного водоснабжения, не представлены документы, подтверждающие отсутствие риска заражения продукции, отсутствует санитарно-биологическое заключение на использование водного объекта для питьевого и хозяйственного водоснабжения. Также в нарушения были внесены отсутствие документации на септик, который используется для водоотведения, и отделка туалета материалами, не позволяющими проводить ежедневную влажную уборку с дезинфицирующими средствами», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Вину предприниматель частично признал, обещал устранить нарушения в ближайшее время. При рассмотрении вопроса о назначении наказания суд учел повторность нарушения: некоторое время назад судебные приставы также опечатывали это кафе. С учетом обстоятельств рассмотренного правонарушения, смягчающих и отягчающих административную ответственность, суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе на срок 30 суток.

Судебными приставами осуществлен выход по адресу павильона в сквере города Еманжелинска. Предприниматель ознакомлен с процессуальными документами, предупрежден об административной ответственности за нарушение требований судебного пристава-исполнителя. Оборудование для приготовления пищи, холодильники опечатаны. Вход в павильон опечатать нельзя, так как в нем индивидуальный предприниматель, помимо приготовления пищи, осуществляет иные виды деятельности.