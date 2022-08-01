Жительницу Магнитогорска, которая превратила свою квартиру в приют для животных, выселили

В Магнитогорске (Челябинская область) суд выселил из квартиры местную жительницу за нарушение санитарных норм при проживании в многоквартирном доме. Она превратила жилье в приют для бездомных кошек и собак.

Установлено, что женщина, являясь нанимателем двухкомнатной квартиры в многоквартирном доме по проспекту Ленина, содержит жилое помещение в ненадлежащем санитарном состоянии ввиду проживания многочисленного количества животных (20 собак и 16 кошек).

«Решением суда от первого марта 2021 года ответчица была обязана привести спорное жилое помещение в надлежащее санитарное состояние, пригодное для постоянного проживания, однако решение суда не исполняла.

В рамках возбужденного исполнительного производства женщина трижды привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в неисполнении требований в срок, установленный судебным приставом-исполнителем», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

На момент рассмотрения судом требований о выселении ответчицы доступ в жилое помещение наниматель не представила, в подъезде выявлен неприятный запах, из жилого помещения ответчицы слышен многочисленный лай собак.

В итоге с женщиной расторгнут договор социального найма, ее выселяют без предоставления другого жилого помещения.

За исполнением судебного решения установлен контроль.