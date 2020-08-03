Ереклинцев объяснил Котовой, почему в Центральном районе долго укладывают газоны

Главу Челябинска Наталью Котову заинтересовало, почему затянулось озеленение двух знаковых общественных пространств в Центральном районе: бульвара на проспекте Ленина и сквера на улице Воровского.

О причинах градоначальница поинтересовалась у районного главы Виктора Ереклинцева в ходе традиционного аппаратного совещания в понедельник, третьего августа.

"Укладка газонов идет долго по времени. Так по плану-графику предусмотрено?" - спросила Наталья Котова.

"Как я уже докладывал, у нас, к сожалению, по газонам на этих двух объектах было понижение цены контракта на 70 процентов. Кстати, там не только газоны, но и санитарная обрезка. Подрядчик выполнил обрезку в сквере на Воровского только процентов на пять и в результате отказался. Потребовалось определенное время для заключения контракта со старым участником. Соответственно, период работ затянулся", - пояснил Виктор Ереклинцев.

Сейчас, по его словам, ситуация стабилизировалась. Новые контракты заключены, работы ведутся.

"На Воровского санитарная обрезка закончены, выстелили газон. На бульваре по проспекту Ленина обрезка также завершена, ведутся земельные работы. Начиная от Володарского до Энгельса уже сделаны, сейчас идут на участке от Энгельса до Энтузиастов", - сообщил Виктор Ереклинцев.

На вопрос Натальи Котовой, когда планируется завершить работы на этих двух общественных пространствах, районный глава ответил, что, предположительно, в течение двух недель - если все будет в порядке.

"Этот подрядчик тоже - в связи с большим понижением цены контракта - с трудом идет. Здесь мы - самое главное - прежде всего отслеживаем качество выполнения работ", - подчеркнул Виктор Ереклинцев.