Еще один брошенный в Челябинске автомобиль отправили на спецстоянку

Сотрудники управления благоустройства и развития городской среды Челябинска сегодня, 12-го марта, отправили на специализированную стоянку еще одну брошенную легковушку.
Как сообщает пресс-служба городской мэрии, разукомплектованный автомобиль был эвакуирован из двора по улице Богдана Хмельницкого, 30.
Ранее сотрудники управления избавили от автохлама жильцов двора дома №66 по улице Братьев Кашириных. Брошенная машина, или «будка» на колесах», находилась на несанкционированной парковке - предприимчивые горожане использовали ее в качестве мини-пункта охраны.
Также этой зимой развалюху на колесах работники данного подразделения городской мэрии вывезли на спецстоянку из двора по адресу: улица 250 лет Челябинску, 34.