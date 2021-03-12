Еще один брошенный в Челябинске автомобиль отправили на спецстоянку

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Еще один брошенный в Челябинске автомобиль отправили на спецстоянку

Сотрудники управления благоустройства и развития городской среды Челябинска сегодня, 12-го марта, отправили на специализированную стоянку еще одну брошенную легковушку.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, разукомплектованный автомобиль был эвакуирован из двора по улице Богдана Хмельницкого, 30.

Ранее сотрудники управления избавили от автохлама жильцов двора дома №66 по улице Братьев Кашириных. Брошенная машина, или «будка» на колесах», находилась на несанкционированной парковке - предприимчивые горожане использовали ее в качестве мини-пункта охраны.

Также этой зимой развалюху на колесах работники данного подразделения городской мэрии вывезли на спецстоянку из двора по адресу: улица 250 лет Челябинску, 34.