Еще у пяти школьников Челябинской области подтвердился ковид

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, всего за сутки в области подтверждено 77 новых случаев коронавируса, в том числе у пяти школьников. Сутками ранее также было зарегистрировано пять инфицированных учащихся. Число детей, заболевших ОРВИ, значительно больше.

По состоянию на 15 сентября по предписанию Роспотребнадзора по-прежнему остаются закрытыми только четыре класса в школах области в связи с выявлением случаев коронавируса среди учащихся.

Напомним, в первые две недели в области полностью закрывали класс на карантин в случае выявления хотя бы одного школьника с подозрением на коронавирусную инфекцию. Согласно новому алгоритму действий, теперь классы не отправляют в полном составе на дистанционное обучение в случае подтверждения единичных случаев коронавируса среди учащихся. Изолировать будут лишь школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

«Если ребенок заболел, не надо отправлять его в образовательное учреждение, - предупреждают южноуральских родителей. - Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки обследовано две тысячи 947 жителей. Тестируются только южноуральцы, круг которых определен постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №9 от 30.03.2020 года. Исследования на COVID-2019 проводятся в 21 лаборатории, расположенной в пяти муниципальных образованиях области - Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Озерске.