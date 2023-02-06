«Этнография Урала» расскажет жителям Челябинской области всю правду об их малой родине

В Челябинске впервые реализуют мультимедийный проект по этнографии: цикл научно-популярных программ «Этнография Урала» посвящен истории, традициям, праздникам, обрядам, костюмам, национальной кухне, верованиям и семиотике этносов, с давних времен проживающих на Южном Урале.

Стартовавший в Интернете проект рассчитан до мая 2023 года. Всего планируется 30 выпусков программы. Малоизвестные факты представлены в увлекательной научно-популярной манере и снабжены компьютерной графикой. Видеолекции длятся по 10-20 минут, что позволяет быстро погрузиться в неизвестную тему и узнать новые факты о жизни Челябинской области.

В съемках проекта приняли участие ведущие ученые, историки и этнографы региона, в том числе Андрей Рыбалко, Ирек Атнагулов, Наталья Сафонова, Гаяз Самигулов, Вячеслав Кузнецов, Игорь Голованов, Александр Мордасов.

«Предварительно мы провели анкетирование среди южноуральцев. Получили вполне ожидаемый результат - они мало знают об истории родного края. Тогда и появилась идея сделать большой интернет-проект, объединяющий циклы научно-популярных видеолекций по истории, культурологии, археологии, палеонтологии, этнографии, искусствоведению и другим направлениям. Но ключевое — все они должны быть связаны с нашим регионом. Тем более, что о Южном Урале ничего подобного еще не было», - рассказала режиссер проекта, учредитель некоммерческой организации «Креативные индустрии Урала» Александра Петрова.

По словам создателей, ключевая задача проекта – открыть Южный Урал самим южноуральцам.

«Мы хотим повысить интерес к краеведению, а также побудить исследователей к разработке краеведческой проблематики», - пояснила продюсер проекта Наталья Лысова.

Как издревле справляли русскую свадьбу и почему пастух считался незавидным женихом? Как выглядит башкирская родоплеменная структура и откуда взялся этноним «башкир»? Как формировалось Оренбургское казачье войско и какими льготами обладали казаки в те времена? Зачем на Руси существовали плакальщицы и какие погребальные причитания до сих пор исполняют в уральских деревнях? В чем особенность нагайбакского этноса и как наши территории связаны с традиционным казахским шаманизмом «баксылык»? - ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в научно-популярном проекте.

Выпуски проекта доступны для просмотра на официальном YouTube-канале «Креативные индустрии Урала», а также в социальных сетях в «ВКонтакте» и Яндекс-Дзен.