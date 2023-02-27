Фура с гуманитарной помощью благополучно добралась из Златоуста на Донбасс

Представители златоустовского местного отделения партии «Единая Россия» (Челябинская область) доставили гуманитарный груз в Донецкую и Луганскую Народную республики.

Фуру с гуманитарной помощью в поездке длиной более двух с половиной тысяч километров сопровождали председатель городского собрания, руководитель фракции, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Карюков, заместитель главы Златоуста Юрий Ганеев и начальник организационного управления Кирилл Дорофеев.

Гуманитарная помощь для военных, мирных жителей и раненых бойцов была собрана при поддержке главы Златоуста Максима Пекарского и доставлена в Донецк, Ясиноватую, Новоайдар, Луганск и другие населенные пункты Донбасса.

Как отмечают в пресс-службе регионального отделения «Единой России», представители Челябинской области проехали разрушенные обстрелами нацистов дома и территории, которые сегодня активно восстанавливаются. Встретились с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым, который отправился в зону СВО добровольцем. Златоуст передал ему большой объем необходимой помощи для бойцов – этот груз собирали все жители Южного Урала.

Депутат на своей странице в ВК поблагодарил – от имени всех бойцов – каждого, кто участвовал в сборе, вложив в это благородное дело всю теплоту души и сердца.

«Спасибо вам за придающую сил поддержку! За то, что верите в нас и нашу общую Победу, и делаете все, чтобы ее приблизить!» - написал депутат Госдумы.

«Своими глазами увидел, как важна любая наша помощь для военных и мирных жителей освобожденных территорий, как ждут они вестей из дома и надеются на нас. Благодарю каждого, кто столько месяцев принимает участие в сборе и доставке гуманитарной помощи. Это предприятия, ветераны боевых действий, движение «Наш Златоуст» и великое множество волонтеров и просто неравнодушных. Поверьте, вклад каждого из вас ценен там, где сегодня стреляют, где защищают нашу Родину. Будем верить в нашу Победу!» - сказал Алексей Карюков.