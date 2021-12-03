Где в эти выходные южноуральцы смогут привиться от ковида

Жители Челябинской области в предстоящие выходные, четвертого и пятого декабря, смогут поставить прививки от коронавируса и гриппа в мега-центрах, в торгово-развлекательных комплексах (ТРК), в поликлиниках и в круглосуточных пунктах вакцинации.

Выездные пункты вакцинации будут работать в 12 муниципалитетах: Еманжелинск Златоуст, Копейск, Кыштым, Красногорский, Миасс, Магнитогорск, Пласт, Сатка, Троицк, Чесма и Челябинск.

В Челябинске прививку от ковида можно будет поставить торгово-развлекательных комплексах:

В субботу, четвертого декабря:

- областной мега-пункт в КРК «Мегаполис» - с 10 до 20 часов;

- ТК «КС» - с 12 до 15 часов;

- ТРК «Алмаз» - с 12 до 18 часов;

- Гипермаркет «Лента» (ул. Черкасская, 23) - с 16 до 20 часов;

Воскресенье, пятое декабря

- областной мега-пункт в КРК «Мегаполис» - с 10 до 20 часов;

- ТРК «Алмаз» - с 12 до 18 часов;

- Гипермаркет «Лента» (ул. Черкасская, 23) - с 16 до 20 часов;

В Магнитогорске для удобства жителей работает 20 пунктов - это стационарные прививочные кабинеты в поликлиниках, также мобильные бригады продолжают выезжать в торговые центры.

Пункты вакцинации:

- «Тройка» (ул. Советская, 170, северный вход (треугольник), с 12 до 18 часов.

- «Паллада» (ул. Труда, 20, центральный вход), с 12 до 18 часов.

- «Лавка» (ул. Зеленый Лог, 32, центральный вход) , с 12 до 18 часов.

- «Гостиный двор» (вход со стороны магазина «Эльдорадо», первый этаж), с 12 до 20 часов.

- «Континент» (юго-западный вход со стороны магазина «Леруа Мерлен»), с 12 до 20 часов.

- «Лента» (ул. Вокзальная, 23), с 12 до 20 часов.

В Златоусте привиться от коронавируса можно будет четвертого и пятого декабря:

- «Территория бизнеса» (пр. Гагарина, 43, третий этаж), с 10 до 17 часов;

- приемный покой больницы (ул. Бушуева, 16), с 20 до восьми часов.

В Миассе вакцинироваться от ковида можно будет в администрации города с 12 до 17 часов.

В выходные можно поставить прививку в Кыштыме - ТК «Радуга» (с 10 до 14 часов), в Сатке (Дворец им. Строитель, с 14 до 19 часов), в Троицке - городской дом культуры (с 10 до 14 часов), в Копейске - Дворец им. Кирова (с 10 до 18 часов), в Еманжелинске Дворец культуры им. А. С. Пушкина ( с 10 до 14 часов), поселке городского типа Красногорский - Дворец культуры им. В. И. Ленина (с 14 до 14 часов).

В воскресенье готовы прививать жителей в Пласте – школа №10 (с 9 до 15 часов), в Чесме - ТЦ «Магнит» (с 10 до 14 часов),

В любое время дня и ночи южноуральцы смогут привиться и в КРУГЛОСУТОЧНЫХ пунктах. Подробные адреса на сайте коронавирус74.рф.

ЧЕЛЯБИНСК

- горбольница №2 (пр. Ленина, 82),

- ГКБ № 9 (поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5),

- ОКБ № 3 (поликлиника, пр. Победы, 287А).

- ГКБ № 6 (травмпункт на ул. Румянцева, 28),

- железнодорожный вокзал, медпункт

село АГАПОВКА

Районная больница

АРГАЯШ

Районная больница

ВАРНА

Районная больница, приёмный покой

ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ

Городская больница, приёмный покой стационара

КАСЛИ

Районная больница, приёмный покой

КАТАВ-ИВАНОВСК

Районная больница, приёмный покой

КАРАБАШ

Городская больница, приёмный покой

КАРТАЛЫ

Городская больница, приёмный покой стационара

село КИЗИЛЬСКОЕ

Районная больница

КОРКИНО

- ГБ №1, травмпункт

- ГБ №2 (пос. Роза), приёмный покой инфекционного отделения

КЫШТЫМ

Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой

КУСА

Районная больница, приёмный покой

МАГНИТОГОРСК

ГБ № 1, приёмный покой

МИАСС

Городская больница №3 (с 19 до 22 часов).

село МИАССКОЕ

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

НЯЗЕПЕТРОВСК

Районная больница

ОКТЯБРЬСКОЕ

Районная больница, приёмный покой

САТКА

Районная больница, приёмный покой

ТРОИЦК

Медпункт пункт ЖД вокзала

УВЕЛКА

Районная больница, приёмный покой

УЙСКОЕ

Районная больница, приёмный покой

ЧЕБАРКУЛЬ

Областная больница, приёмное отделение

Кабинеты вакцинации в ПОЛИКЛИНИКАХ медицинских учреждений региона работают ежедневно, в штатном режиме.

Вакцинацию для всех желающих будут проводить при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

Южноуральцы, которые хотят поставить прививку от ковида, должны взять с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Каждый вакцинируемый заполнит анкету, согласие на вакцинацию. Медики внесут всю полученную информацию в федеральный реестр.

Перед процедурой обязателен общий осмотр пациента: измерение давления, температуры, сатурации.

Также поставить прививку от COVID-19 можно ежедневно во всех поликлиниках, в круглосуточных пунктах вакцинации или провести выездную вакцинацию в трудовых коллективах.

Записаться на прививку можно онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные дату, время и медицинское учреждение.