Где в праздники южноуральцы смогут привиться от ковида

В Челябинской области в предстоящие праздничные дни, с 31 декабря 2021 года по девятое января 2022 года, смогут поставить прививки от коронавирусной инфекции и гриппа в мега-центрах, в торгово-развлекательных комплексах (ТРК), в поликлиниках и в круглосуточных пунктах вакцинации.

На сегодня вакцинированы против ковида более 57% южноуральцев. Но для того, чтобы достигнуть полноценного коллективного иммунитета, нужно, чтобы привились более 80% жителей Челябинской области.

В минздраве отметили, что на Южном Урале есть в достаточном объеме вакцина от коронавируса. На днях поступила очередная партия: 82 тысячи 200 комплектов двухкомпонентной вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и 35 тысяч 500 комплектов однокомпонентной «Спутник Лайт».

В праздничные дни пункты вакцинации будут работать в обычном режиме, за исключением первого и седьмого января. Губернатор поручил организовать первого и седьмого января отдельные пункты, где люди смогут поставить прививку и ревакцинироваться.

Поставить прививку со второго по шестое января, а также восьмого и девятого января можно в поликлинике по месту жительства и в мега-пункте КРК «Мегаполис» (с 10 до 20 часов), а также в ТРК и дополнительных пунктах с отдельными входами.

В Челябинске привиться от ковида можно будет поставить ТРК «Алмаз» с третьего по шестое, а также восьмого января - с 14 до 18 часов.

В Магнитогорске с 31 декабря по девятое января будет работать круглосуточный пункт вакцинации в приемном покое ГАУЗ «Городская больница № 1 имени Г.И. Дробышева». С третьего по шестое, а также восьмого и девятого января можно привиться с 12 до 16 часов в:

- ТЦ «Казачий рынок»,

- ТРК «Гостиный двор» (вход со стороны магазина «Эльдорадо», первый этаж),

- ТРК «Континент» (юго-западный вход со стороны магазина «Леруа Мерлен»).

В Златоусте привиться от коронавируса можно будет со второго по девятое января по адресу: пр. Гагарина, 43, «Территория бизнеса», третий этаж. Время – с 10 до 17 часов.

В Миассе вакцинироваться от ковида можно будет со второго по шестое января, восьмого и девятого января в администрации города с 10 до 14 часов.

В Кыштыме жителей ждут на вакцинацию с третьего по шестое января, восьмого и девятого января в ТК «Радуга» (с 10 до 14 часов), в Сатке со второго по девятое января во Дворце им. Строитель (с 14 до 19 часов), в Чесме второго, четвертого, шестого и восьмого января - ТЦ «Магнит» (с 10 до 13 часов).

В любое время дня и ночи южноуральцы смогут привиться и в КРУГЛОСУТОЧНЫХ пунктах. Подробные адреса на сайте коронавирус74.рф.

ЧЕЛЯБИНСК

- горбольница №2 (пр. Ленина, 82),

- ГКБ № 9 (поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5),

- ОКБ № 3 (поликлиника, пр. Победы, 287А).

- ГКБ № 6 (травмпункт на ул. Румянцева, 28),

- железнодорожный вокзал, медпункт

село АГАПОВКА

Районная больница

АРГАЯШ

Районная больница

ВАРНА

Районная больница, приёмный покой

ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ

Городская больница, приёмный покой стационара

ЗЛАТОУСТ

Медпункт пункт ЖД вокзалаКАСЛИ

Районная больница, приёмный покой

КАТАВ-ИВАНОВСК

Районная больница, приёмный покой

КАРАБАШ

Городская больница, приёмный покой

КАРТАЛЫ

Городская больница, приёмный покой стационара

село КИЗИЛЬСКОЕ

Районная больница

КОПЕЙСК

Городская больница №1, Приемный покой пос. Советов, 6 (с 20 часов до восьми часов)

КОРКИНО

- ГБ №1, травмпункт

- ГБ №2 (пос. Роза), приёмный покой инфекционного отделения

КЫШТЫМ

Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой

КУСА

Районная больница, приёмный покой

МАГНИТОГОРСК

ГБ № 1, приёмный покой

МИАСС

Городская больница №3 (с 19 до 22 часов).

село МИАССКОЕ

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

НЯЗЕПЕТРОВСК

Районная больница

ОКТЯБРЬСКОЕ

Районная больница, приёмный покой

САТКА

Районная больница, приёмный покой

ТРОИЦК

Медпункт пункт ЖД вокзала

УВЕЛКА

Районная больница, приёмный покой

УЙСКОЕ

Районная больница, приёмный покой

ЧЕБАРКУЛЬ

Областная больница, приёмное отделение.

ФЕРШАМПЕНУАЗ

Районная больница, приемный покой хирургического отделения

Вакцинацию для всех желающих будут проводить при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

Южноуральцы, которые хотят поставить прививку от ковида, должны взять с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Каждый вакцинируемый заполнит анкету, согласие на вакцинацию. Медики внесут всю полученную информацию в федеральный реестр.

Перед процедурой обязателен общий осмотр пациента: измерение давления, температуры, сатурации.

Также поставить прививку от COVID-19 можно ежедневно во всех поликлиниках, в круглосуточных пунктах вакцинации или провести выездную вакцинацию в трудовых коллективах.

Записаться на прививку можно онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные дату, время и медицинское учреждение.