Гехт: Ни одного случая коронавирусной инфекции в регионе не зафиксировано

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт опровергла появившуюся в соцсетях информацию о первом случае коронавируса в регионе.

«Официально заявляю, что ни одного случая коронавирусной инфекции в регионе не зафиксировано, - написала на своей странице в соцсетях Ирина Гехт. - Никто не скрывал и не скрывает информацию о ситуации в регионе».

Первый замгубернатора, курирующая социальную сферу, заверила, что в области предпринимаются все необходимые профилактические меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что лаборатория центра гигиены и эпидемиологии области проверила ФБУЗ ЦГиЭ в Челябинской области обследовано на новую коронавирусную инфекцию результаты одной тысячи 286 человек, в том числе за последние сутки – 129 человек. «Все результаты отрицательные», - заявили в ведомстве.

«Те, кто пишет ложную информацию, надеюсь, даёт себе отчёт о последствиях подобных заявлений, - обратилась Ирина Гехт к авторам фейковых новостей. - Это желание привлечь к себе внимание? Или показать свою псевдоинформированность?».

Ирина Гехт посоветовала «знайкам» направить свою энергию и знания на соблюдение профилактических мер.