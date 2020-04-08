ГИБДД Челябинской области возобновит работу по оказанию услуг с 13 апреля

Управление госавтоинспекции Челябинской области информирует о возобновлении приема граждан по оказанию государственных услуг. С 13 апреля будет возобновлена сдача экзамена на получение водительского удостоверения.

Для оказания государственных услуг, предоставляемых подразделениями Госавтоинспекции, с 13 апреля будет возобновлен прием заявителей по вопросам регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним и сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Южноуральцы также смогут сдать экзамен на получение водительского удостоверения.

"Сдача теоретического экзамена на получение водительского удостоверения будет осуществляться исходя из 25% заполняемости экзаменационных классов. Замена водительских удостоверений будет осуществляться только через многофункциональные центры. Прием граждан будет проводиться только по заявлениям, поданным через Единый портал государственных и муниципальных услуг", - рассказали агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

При оказании государственных услуг будут приняты все меры по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм.

Регистрация транспортных средств по записи на портале госуслуг будет проводиться по назначенному времени.

Сотрудники госавтоинспекции обращаются к гражданам с просьбой прибывать в регистрационно–экзаменационные подразделения строго по времени и соблюдать все меры санитарно-эпидемиологических норм.