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В Челябинске из окна четвертого этажа выпал ребенок
Алексей Текслер
Законодательное Собрание Челябинской области
Общество
25.05.2021 17:44

Главные правила для власти от Текслера: «Забота. Работа. Результат»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с обращением к Законодательному собранию региона.

Алексей Текслер начал отчет о работе правительств с кардинального обновления структур власти региона, которое было проведено в прошлом году на региональном и муниципальном уровнях. Более чем наполовину обновился кадровый состав правительства и Законодательного собрания области. Идет последовательное обновление кадров и на муниципальном уровне. Более одной трети от всех глав впервые в прошлом году вступили в должность.

«Сегодня во власти место только целеустремленным, сильным, преданным региону людям, тем, кто принимает на себя ответственность за свой личный вклад в его развитие. Чтобы оправдать ожидания жителей, сформировать и укрепить доверие к нашим словам, поступкам, делам», - подчеркнул губернатор.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Важное место в работе правительства области отводится борьбе с коррупцией во всех эшелонах власти, подчеркнул губернатор. «Одним из ключевых направлений деятельности для нас и меня лично является борьба с коррупцией, абсолютная к ней нетерпимость. Это не всегда громкая работа, которая видна в публичном поле, но тем не менее это один из важнейших акцентов работы в моей команде и правительстве в целом», - отметил глава региона.

Накануне по инициативе Алексея Текслера в структуре регионального кабмина было создано управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Курировать его работу будет лично губернатор.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Важной задачей прошлого года было противодействие распространению коронавирусной инфекции. На переднем плане этой борьбы были медики. Губернатор поблагодарил «всех врачей, фельдшеров, медсестер, санитарок, коллективы станций скорой помощи, всех сотрудников системы здравоохранения, кто противостоял и противостоит распространению коронавируса, находится на передовой борьбы с этой сохраняющейся угрозой».

Алексей Текслер напомнил, что для окончательной победы необходимо провести вакцинацию, чтобы выработать коллективный иммунитет. «Я обращаюсь ко всем жителям области. Нужно сделать прививку. Она максимально доступна», - призвал жителей губернатор.

Региональные власти поставили серьезные задачи в здравоохранении по строительству новых объектов, реконструкции и ремонту действующих. «Ситуацию прошлого года мы использовали и как дополнительный импульс для развития здравоохранения», - отметил губернатор.

До 2024 года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения будет построено 78 новых объектов медицины. Еще 281 объект медицины ждет капитальный ремонт.

Намечено ускорить обновление автопарка скорой и неотложной помощи, обеспечить реализацию программ поддержки врачей и фельдшеров, поддержку санитарной авиации. «Мы верим, что наступит тот момент, когда наши госпитальные базы, некогда развёрнутые для борьбы с COVID-19, полностью перейдут на обычную профильную работу. Тем более у нас так много проектов впереди!», - отметил министр здравоохранения области Юрий Семенов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Алексей Текслер в ходе отчета о работе правительства за 2020 год высказал слова благодарности и педагогическим работникам. «Вместе с родителями вы сделали всё возможное, а порою и чуть больше, чтобы наши дети в прошлом году получили знания и успешно сдали экзамены», - обратился к педагогам губернатор.

На этот и последующие годы планы в образовании не менее масштабны. :«Я объявляю старт масштабного строительства новых школ в Челябинской области», - заявил губернатор.

За ближайшие три года в Челябинской области будет построено 22 новых школы, в 2021 году появится 13 новых детсадов.

Глава региона напомнил, Челябинская область одна из первых в стране стала пилотным регионом по привлечению средств в социальную сферу в рамках инфраструктурных облигаций.

«Уже в этом году через них профинансируем старт строительства трёх школ и трёх детских садов в местах новой застройки в Сосновском районе, - поделился планами Алексей Текслер. - Ещё четыре новых школы в Челябинске и одну в Магнитогорске начинаем строить через новый инструмент -  концессию совместно с банком развития ВЭБ.РФ».

По словам Алексея Текслера, на сегодня «темпы строительства школ и детских садов в области беспрецедентные».

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов отметил, в 2021 году в регионе откроется 13 новых дошкольных учреждений: два детских сада в Магнитогорске, два - в Копейске, восемь - в Челябинске и один в Карталах (после реконструкции). Это даст дополнительно две тысячи 564 новых места для дошкольников.

Кроме того, в 2021 году также запланировано сдать в эксплуатацию здания трех школ: в Верхнеуральском районе, в Кунашакском районе и в Челябинске. «Параллельно ведется, а также в ближайшее время начнется строительство или реконструкция еще 12 объектов: в Копейске, Миассе, Магнитогорске, Чебаркульском, Сосновском и Каслинском районах», - добавил Александр Кузнецов.

Челябинская область вошла в число пилотных регионов-участников федерального проекта «Патриотическое воспитание».

Алексей Текслер рассказал, в этом году в регионе появится кванториум в Троицке, IT-куб в Сатке, четыре новых мастерских в организациях СПО. «Создать условия для эффективной самореализации каждого жителя области, особенно молодежи – одна из важнейших задач», - подчеркнул губернатор.

По словам Кузнецова, в сентябре состоится открытие технопарка "Кванториум" в городе Троицк. По области будет продолжать курсировать мобильный технопарк «Кванториум», который появился у нас в 2020 году. «В 2022 году будет открыт стационарный технопарк «Кванториум» в Златоусте и в 2023 году в Копейске», - добавил глава минорнауки.

В Челябинске будет построен современный межуниверситетский кампус. В городе появится IT-квартал, где в одной локации будут сочетаться разные форматы – от коворкингов и офисов до производственных площадок и многофункциональных пространств.

«Челябинск и Южный Урал заслуживают и готовы к тому, чтобы стать одним из российских центров академической науки и образования. С собственной студенческой средой, передовыми разработками ученых, которых мы, безусловно, продолжим поддерживать», - отметил Алексей Текслер.

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев считает проект межвузовского кампуса международного уровня по развитию искусственного интеллекта одним из самых перспективных для университетов региона. «Это принципиально новый формат совместного развития инфраструктуры вузов для решения конкретных научных и образовательных задач. В результате область получит мощнейший IT-кластер с ведущими предприятиями из IT-сферы и высокотехнологичную точку роста на Южном Урале», - считает Сергей Таскаев.

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В рамках отчета губернатор напомнил о нововведениях в социальном блоке. Региональный материнский капитал увеличен почти в два раза, расширены варианты его использования, а также увеличено число получателей.

В 2021 году в регионе стартует программа по возврату половины стоимости путевки в детские загородные лагеря, которая была разработана по поручению президента РФ Владимира Путина.

Для большинства получателей в несколько раз будет увеличено региональное пособие на рождение ребенка.

С 2022 года многодетным семьям продлевается их статус до достижения старшим из детей 23 лет, если ребенок продолжает очное обучение.

С 2022 года будет полностью переведено в формат социального казначейства региональное пособие на рождение ребенка.

Особый акцент сейчас уделяется такому инструменту как социальный контракт. В регионе расширены его возможности и более чем втрое увеличен максимальный размер – до 250 тысяч рублей. «Эта помощь должна стать не просто еще одним пособием или затратами бюджета – она должна вести к переменам, росту благосостояния граждан, быть нашей общей инвестицией в изменение жизни конкретных людей, живущих рядом с нами», - обозначил задачи перед социальным блоком Алексей Текслер.

 

ЭКОЛОГИЯ

Достижениями в экологической сфере стали подписания всеми крупными предприятиями Челябинска и Магнитогорска экологических соглашений и начало их реализации. «Как отметил в послании президент: наши подходы в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер и ревизии не подлежат. Принят региональный экологический стандарт, а практика соглашений распространяется на другие промышленные города региона», - напомнил промышленникам Алексей Текслер.

Задача предприятий – полностью выполнить все взятые на себя обязательства.

«Я также хочу, чтобы все жители области, все участники процесса экологических преобразований знали: у власти, у меня лично, хватит воли, сил и упорства добиться реализации всех планов. Обратного пути нет!», - предупредил Алексе Текслер о своем намерении добиться исполнения всех договоренностей.

Завершается рекультивация свалки в Челябинске, на очереди объекты Магнитогорска, Златоуста, Миасса и Троицка.

Важнейшая задача в сфере экологии – создание и защита зеленого пояса вокруг наших городов, защита и развитие всех особо охраняемых территорий. «Хочу заверить, что мы сбережём и Челябинский бор, и другие особо охраняемые территории для наших детей», - пообещал губернатор.

Еще одна задача, которую обозначил Алексей Текслер – обеспечить доступность и чистоту мест отдыха. «Необходимо создать сеть оборудованных мест на основных направлениях отдыха, в том числе вдоль сплавов, чтобы можно было удобно и комфортно отдыхать в нашей области. Отдыхать самим и принимать гостей, которым мы интересны, – из России и не только, - обозначил цели глава региона. - Стратегическая цель – бережное использование всего рекреационного потенциала региона, развитие туризма, как полноценной отрасли областной экономики».

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Несмотря на пандемию в регионе продолжались ремонты объектов культуры.  Отремонтированы Молодежный театр в Челябинске и Драматический театр в Магнитогорске. В театре кукол в Челябинске закончится ремонт осенью этого года.

На базе новой областной детской филармонии будет создан первый в регионе детский эстрадно-симфонический коллектив.

В рамках нацпроекта «Культура» в различных муниципалитетах области за два года создано 11 модельных библиотек. В плане ещё 30 модельных библиотек до 2024 года, пять из них – в 2021 году.

Продолжится укрепление материально-технической базы музеев, театров, домов культуры.

В этом году будет сдано два десятка спортивных объектов в различных муниципалитетах области. Достраиваются ранее брошенные объекты – физкультурные центры в Кусе и Нязепетровске.

С 2022 года начнется реализация программ «Земский тренер» и «Земский работник культуры».

 

ЭКОНОМИКА

«В прошлом году, в отличие от некоторых других регионов, мы отказались от жесткого локдауна, проявив решимость и дальновидность в этом вопросе», - отметил Алексей Текслер.

Было принято четыре региональных пакета мер поддержки, в рамках которых реализовано почти 60 мероприятий, включая льготное кредитование, субсидии субъектам малого предпринимательства, реструктуризацию кредитов, ряд налоговых льгот по областным и местным налогам для наиболее пострадавших отраслей. В совокупности это позволило сохранить почти 200 тысяч рабочих мест.

«Сегодня наша главная задача – возврат на траекторию уверенного роста, реализация всего имеющегося в регионе экономического и инвестиционного потенциала», - подчеркнул Текслер.

В регионе открылись новые производства: завод «Современные кузнечные технологии» на «Станкомаше», производство огнеупорных продуктов премиальной линейки на «Магнезите», завод по производству сжиженного природного газа в Магнитогорске.

Продолжилась модернизация на Магнитогорском металлургическом комбинате и других предприятиях.

Налаживается ситуация в двух самых «тяжелых» моногородах – Бакале и Верхнем Уфалее. В этих территориях пришли новые инвесторы.

«Для каждого главы муниципалитета новые инвестиционные проекты, реализуемые на территории, – один из основных показателей эффективности деятельности. Обратите внимание, коллеги, на мои слова!», - обратился к главам Алексей Текслер и напомнил, что региональные власти поддержат территории, которые будут запускать свои проекты развития.

НАЛОГИ

Алексей Текслер выступил с инициативой о снижении ставки единого сельскохозяйственного налога в регионе вдвое – до трех процентов. Такая ставка будет действовать 2021 и 2022 год и станет одной из самых низких в России.

При этом область возьмет на себя компенсацию выпадающих доходов уже принятых местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством. Но и перед бизнесом будут поставлены определенные цели. «Агробизнес, которому мы идем навстречу, также должен занять ответственную позицию: работать над ростом производства, сохранить занятость», - обозначил задачи губернатор.

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

Алексей Текслер остановился также на проектах созидания, которые предстоит реализовать в ближайшие годы (президент в своем послании обещал поддержать тех, кто будет реализовывать такие проекты). В частности, намечен проект по преображению Челябинска – озеленение, благоустройство, новые дороги, новые общественные пространства, зоны отдых, серьезная модернизация общественного транспорта (в том числе и запуск метротрамвая).

«Настоящим прорывом для нашего города считаю озвученные инвестпроекты. Челябинцы давно ждут новую спортивную локацию в северо-западной части города, и обозначенный Алексеем Текслером масштаб, конечно, впечатляет. Благодаря новому спортивному минигороду олимпийского уровня и дети, и взрослые получат возможность всестороннего спортивного развития, - поделилась глава Челябинска Наталья Котова. - Строительство дворца бракосочетаний и концертного зала на месте недостроенного конгресс-холла, новый мост через реку Миасс, велопешеходный маршрут по улицам города - эти проекты соответствуют давнему запросу жителей.

Новые социальные проекты будет реализованы и в Магнитогорске. Это проект комплексной социальной застройки «Притяжение», строительство нового многофункционального медицинского центра, обновление общественного транспорта, новая набережная на реке Урал, масштабное благоустройство города, реконструкция магнитогорского аэропорта. Свои проекты будут реализованы и в остальных менее крупных городах и районах региона.

«Вместе мы можем и построим Южный Урал будущего. Регион, который влюбляет в себя, в который можно приехать отдохнуть и даже остаться здесь учиться, работать и жить», - подытожил свое выступление Алексей Текслер.

Реализовать амбициозные задачи, обозначенные в обращении, можно будет при соблюдении ряда условий: качественное развитие экономики, повышении доходов и уровня жизни граждан, создание комфортных условий для людей в целом и для раскрытия таланта каждого человека.

«Если кратко сформулировать, то чем мы руководствуемся, это: «Забота. Работа. Результат». Важно помнить об этом каждый день», - подчеркнул Алексей Текслер.

Член Общественной палаты Челябинской области, директор Челябинского регионального ресурсного центра для СО НКО Михаил Комиссаров считает, что обращение губернатора было крайне емким: «Обращение вызывало чувство гордости за то, что я на сегодняшний день живу в данном субъекте, где руководителем региона предпринимается целый ряд мер, направленный на то, чтобы регион развивался в самых непростых условиях. В условиях санкций, кризиса, пандемии коронавирусной инфекции. Очень важно, что Губернатор отметил необходимость поддержки некоммерческих организаций и то, что объем этой поддержки будет сохраняться».

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев так охарактеризовал отчет губернатора: «Мощно, масштабно, от души...». Руководитель крупнейшего вуза с удовлетворением отмечает, сколько много внимания уделяют руководство региона развитию образования, начиная с дошкольного периода и заканчивая высшей школой. «За эти два года наш Губернатор поддержал целый ряд значимых инициатив и очень важно, что эта политика будет продолжена. Причем планы по ее реализации носят масштабный характер и затрагивают ключевые социальные сферы: образование, здравоохранение, экологию, спорт и другие, - констатирует Сергей Таскаев. - Только так мы можем сохранить человеческий капитал нашего региона».

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
Законодательное Собрание Челябинской области
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  • +7 906-869-79-01
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25.05.2021 17:47

Dura lex sed lex: Управляющие компании Златоуста отказываются следовать букве закона
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25.05.2021 17:44

Главные правила для власти от Текслера: «Забота. Работа. Результат»
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25.05.2021 15:54

Отчим поливал ребенка кипятком: подробности убийства двухлетнего малыша
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25.05.2021 15:41

Прокуратура взяла на контроль информацию о падении ребенка в колодец возле ЮУрГУ
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25.05.2021 15:37

В Магнитогорске 42% детей отдохнут организованно
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25.05.2021 15:27

Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в Магнитогорске
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25.05.2021 15:17

Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках
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25.05.2021 15:03

В Челябинской области вынесли приговор женщине, «заказавшей» экс-супруга
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:38

В Челябинске из окна четвертого этажа выпал ребенок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:32

ВТБ запустил образовательный кредит
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25.05.2021 14:27

Высокие платформы будут оборудованы на остановочном пункте Локомотивная в 2021 году
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:23

МегаФон поможет Лебединскому ГОКу автоматизировать сложные процессы добычи руды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:22

Текслер призвал южноуральцев вакцинироваться от ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:00

В Челябинской области суд потребовал огородить опасное здание
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 13:28

Володин: “Труд осужденных не заменит мигрантов”
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 13:08

Госдума ужесточит наказание для водителей за повторное пьнство
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:59

Текслер: Я объявляю старт масштабного строительства новых школ в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:57

В Миассе мотоциклиста отправили в колонию за смерть пассажира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:49

Начались проверки детских оздоровительных лагерей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:47

Челябинская красавица едва не стала Miss Maxim-2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:13

СКР: в смертельных ожогах двухлетнего малыша виноват отчим
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:57

Дети с ОВЗ – это тоже дети. В Челябинске прошел показ мод с участием особенных ребят
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:32

Требуется помощь очевидцев смертельного ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:27

В садике села Кизильское установили глухие окна – не проветрить
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:22

Челябинский mini театр исследует своего зрителя и покажет спектакль «Лолита»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:03

В селе Меседа обрушился мост, но жители даже не просят о помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:02

Из-за сильной жары большегрузы временно не смогут передвигаться по федеральным трассам Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:00

Сотрудники «Таганая» пожурили посетителей, сорвавших лесные цветы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:38

Спрос на пожарных в Челябинской области вырос в два раза
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:29

В Челябинске осужденная наркоманка приютила у себя любителей «дури»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:16

Исторический музей готовит к экологическому фестивалю проект «Небо и земля»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:09

В Челябинской области назвали лидеров и аутсайдеров этого года по вводу жилья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 09:59

Реалии 21-го века: Мост в Катав-Ивановском районе прогнил насквозь, люди отрезаны от мира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 09:46

Челябинцы жалуются Текслеру на свалки легковоспламеняющегося мусора в пожароопасный сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 09:33

В поселке Ашинского района огнеборцы предотвратили пожар в многоквартирном доме
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 09:12

Челябинский музей отправил «Благоверного князя Александра Невского» в Третьяковку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 21:28

Челябинские чиновники снова отчитались о снижении безработицы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 21:03

В Челябинской области на фоне жары вероятны грозы и град
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 20:47

В Челябинске задержан виновник ДТП, в котором погибли мать с сыном и пострадал отец
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 19:39

В трех городах Челябинской области продлены НМУ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 19:25

Во вторник в Челябинской области – сильная жара, местами грозы и град
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 18:32

Анонсы событий и мероприятий на 25 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 18:25

ВТБ выдал на Южном Урале три миллиарда рублей по ипотеке с господдержкой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 17:40

Челиндбанк расширяет возможности ДБО для предпринимателей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 17:36

Помогите малышу! В селе Тюлюк может погибнуть жеребенок и другие лошади нерадивого хозяина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:56

В Челябинской области установился самый высокий класс пожарной опасности
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:51

На открытии биеннале в Челябинске устроили перфоманс
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:34

Запрягай сани летом: в Челябинске выбирают концепцию главного зимнего городка 2022 года
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:33

«Пятёрочка» установила новые фандоматы в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:26

В Челябинске возобновились нападения наркоманов на женщин

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:12

Южноуралец завоевал «серебро» чемпионата Европы по каратэ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:54

В Чебаркуле на пляж привели медвежонка: дети в восторге, минэкологии заявило в полицию
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:51

В правительстве Челябинской области новый вице-губернатор
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:49

Жители деревни Казанцево надругались над собутыльником и убили его
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:38

Челябинск посетил Герой России Олег Дуканов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:36

В «Солнечной долине» состоялся фестиваль эндуро-гонок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:14

В Магнитогорске водитель мусоровоза вывалил горящие отходы на дорогу

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:41

День дарения пополнил фонды Исторического музея
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:21

Образцовый театр «Контакт» из Челябинска отпраздновал полувековой юбилей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:19

Алексей Текслер откорректировал структуру правительства Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:18

Прокуратура начала проверку по факту получения малышом смертельных ожогов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:17

В Миассе прокуратура потребовала возбудить дело о поджоге лесов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:15

Знаменитая Игнатьевская пещера снова будет открыта для туристов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:14

ММК расскажет всей стране о своей природоохранной деятельности

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:13

Жительница Саратовской области, опоздавшая на самолет, устроила дебош в аэропорту Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:12

ГРЦ Макеева подарил школьникам Миасса «Научный старт»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:10

Безруков пригласил Челябинский театр кукол на фестиваль в Москву
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:41

Осужден организатор борделя на Кировке

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:38

В Центральном районе Челябинска высадят 340 тысяч цветов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:18

В Челябинскую область поступила новая вакцина от ковида - «КовиВак»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:00

Наталья Котова: Время распространять лозунги «Челябинск – чистый город» пришло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 12:28

Спасатели завершили поиски уральского туриста, пропавшего в горах Абхазии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:58

За сутки ковид оборвал жизни девяти южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:45

Наталья Котова поручила главам районов Челябинска провести полный анализ ситуации с призывом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:43

СК возбудил уголовное дело после смерти женщины, упавшей в открытый коллектор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:30

В Челябинске на футбольном поле в Калининском районе сделают беговые дорожки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:29

Котова спросила с Шамне и Куляшова за мойку колес техники, выезжающей со стройплощадок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:20

Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:00

После гибели челябинки, провалившейся в открытый коллектор, Котова поручила провести ревизию всех люков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:51

Две школьные команды Челябинской области представят регион на «Президентских состязаниях»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:45

РМК победила в двух номинациях конкурса «Меняющие мир»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:42

Полный завал: челябинские кладбища до сих пор не очистили от мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:29

Движение по улице Куйбышева после провала грунта полностью восстановлено
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:24

Купальный сезон в Челябинске откроют 24 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:23

В Челябинске начнут отключать горячую воду
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:21

На трассе Москва-Челябинск водитель грузовика устроил тройное ДТП

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24.05.2021 10:17

Чемпионат России по киберспорту в Челябинске посетили почти 10 тысяч человек
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24.05.2021 09:33

Танцевальное лето в челябинском парке Гагарина
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24.05.2021 09:11

В Златоусте появится мемориальный комплекс «Парк Победы»
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24.05.2021 09:02

Челябинск отмечает День славянской письменности и культуры
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24.05.2021 08:28

Зарядка со звездой: Дмитрий Кононец собрал своих самых жаростойких поклонников в Саду Победы
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23.05.2021 22:59

Провал на улице Куйбышева в Челябинске ликвидирован, движение открыто
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23.05.2021 22:40

В понедельник в Челябинской области сохранится жара
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 22:28

В Челябинской области покалеченных диких животных и птиц вылечили и выпустили на волю
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23.05.2021 21:20

Анонсы событий и мероприятий на 24 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 20:09

В Челябинской области за сутки выздоровело 92 пациента с ковидом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 22:06

Южноуральцев предупреждают об изнуряющей жаре в ближайшие четыре дня
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 21:27

В Челябинск приехали лучшие кибер-спортсмены России
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 12:23

В школе Карабаша посадили «Сад памяти»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 12:02

В Челябинске назвали авторов проектов благоустройства общественных пространств 2022 года
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 11:29

В Челябинской области за сутки подтверждено 89 новых случаев ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 11:09

Верхнеуральский хирург из Африки Хабиб Хатим: Я выбрал медицину, чтобы дарить людям счастье
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 23:18

Выходные в Челябинской области будут знойными
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 23:00

В шести городах Челябинской области объявлены НМУ на выходные
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 19:10

Анонсы событий и мероприятий на 22 и 23 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 19:03

Афиша мероприятий учреждений культуры Челябинска на 22-23 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 18:37

Во Всемирный день окружающей среды челябинцев приглашают на «Зеленый Марафон»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 16:47

Как выбрать поставщика одежды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 16:38

Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 16:11

Стараниями МегаФона: авиапассажиры теперь могут пользоваться Wi-Fi в столичном Шереметьево
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 16:06

Челябинский подрядчик рассказал об успешном опыте озеленения Новоградского проспекта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 15:46

Челябинца подозревают в публичном оправдании терроризма
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 14:52

Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 14:33

Прославляя Великую Победу, великий народ: в Челябинске побывал символ мощи и единства России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 14:16

Челябинские аграрии успешно завершают посевную
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:57

Экс-замглаву Чесменского района отправили в колонию за получение взяток
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:56

В Челябинске вновь мошенничества по схеме «звонок сотрудника банка»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:44

Почти на треть выросло количество обращений южно-уральских предпринимателей к региональному бизнес-омбудсмену
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:43

Губернатор Челябинской области спустился глубоко под землю
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:33

Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 12:50

Вступил в силу приговор о нападении на водителя грузовика из-за пива
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 12:43

В Коркино и Розе водоснабжение полностью восстановлено
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 12:42

«Последние звонки» в Челябинске под контролем полицейских
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:57

Ковид оборвал жизни 2770 южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:55

В сад, в ТРК и на прогулку – за прививкой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:47

В Челябинской области пенсионер после раздела имущества поджег дом сестры

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:20

КСП едет с ревизией в Еманжелинск
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:19

В Челябинске ДТП, в котором пострадал ребенок, попало на видео
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 10:46

В Челябинске полиция проверяет инцидент с пистолетом у школьницы

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 10:06

Под Челябинском разделили по разным уровням потоки транспорта и пешеходов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 10:04

В нацпарке «Таганай» Центральную усадьбу обработали от клещей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 10:02

НМУ сохраняются в четырех городах
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:49

Южноуральцы смогут бесплатно прогуляться по музею УМВД
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:47

В Челябинске появились эко-мошенники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:47

В пятницу в Челябинской области жара и местами дожди
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:25

Челиндбанк провел общее собрание акционеров  
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:08

ВТБ проведет Форум акционеров
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 07:26

Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 00:28

В Коркино и Розе возобновлена подача воды, но ремонтные работы продолжаются
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 23:03

Гидроудар по водоводу в Коркино - водоснабжение вновь пришлось приостановить
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 18:15

Полицейский из Магнитогорска, задержанный ФСБ, остался на свободе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 18:12

Южноуральцев приглашают на грандиозный фестиваль эндуро-гонок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 18:11

Анонсы событий и мероприятий на 21 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 18:07

Жительница Уйского района получила 13 лет за убийство годовалого сына
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 17:57

Преданность друг другу и семейным традициям: в Челябинске чествовали семьи года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 17:04

В Челябинской области родителям разрешили прийти на выпускные в детсады
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 16:49

Лучших представителей рабочих профессий выберут на Челябинском цинковом заводе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 16:31

«Последний звонок» с Натальей Котовой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 16:07

Быть или не быть? Вопрос установки памятника Александру II на Алом поле решится 25 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 16:00

Автозавод «Урал» покажет на выставке «bauma СТТ RUSSIA 2021» новый бескапотный грузовик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:58

Андрей Фалейчик назовет имя нового руководителя «Копейских систем водоотведения и водоснабжения»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:31

Отделение в больнице Верхнеуральска возглавил Хатим Хабиб из Судана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:29

Вакцину от коронавируса можно поставить в СНТ Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:20

Всегда будь готов! Челябинцев от мала до велика торжественно приняли в пионеры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:07

В Челябинске из полыхающего пункта приема металлов вынесли два газовых баллона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:59

В Шумаках продолжают бурить скважины и обеспечивать жителей привозной водой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:41

Отработанный карьер горы Магнитной усилиями ММК превратится в зеленый луг
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:18

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области обсудит механизмы поддержки промышленности в очном формате
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:11

Жители Челябинска заметили огромный черный столб дыма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 13:46

Жители Калининского района Челябинска ополчились против Сергея Колесника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 13:34

В Челябинской области с начала года на железной дороге погибли пять человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 13:33

В Коркино завершен ремонт на поврежденном водоводе, но вода в дома придет не сразу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 13:09

ММК заявил о новых возможностях в производстве металлопродукции для трубной отрасли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 12:51

В Челябинске и Магнитогорске продолжают работу «мамы» для подростков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 12:50

Число подтвержденных случаев ковида превысило 62 тысячи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 12:18

Пропавшую в Башкортостане девочку ищут в Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 12:13

Словно попал в фантазию безумца: «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске все страшнее и страшнее
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 11:33

В Магнитогорске вспыхнула припаркованная во дворе машина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 11:20

В Челябинске возбуждено уголовное дело о краже на миллион

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 11:19

В России призвали запретить опасный загрязнитель природы - одноразовую посуду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 11:19

Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:56

В Златоусте управляющую компанию обязали устранить безобразия в квартирах жильцов дома на Карла Маркса
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20.05.2021 10:55

Большинство челябинцев поддержали инициативу обязательной регистрации домашних животных
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:40

Сотрудники ФСБ пресекли канал наркотиков из Казахстана
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:32

В четверг Челябинской области жара, местами ночные заморозки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:29

Неравнодушные челябинцы сняли социальный ролик в поддержку бездомных собак
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:22

В нацпарке «Таганай» заметили обедающего бобра

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:18

В пяти городах Челябинской области – режим «черного неба»
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20.05.2021 10:08

В Челябинской области закрыли трассу М-5 возле поселка Саргазы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 09:11

Аварию на водоводе в Коркино планируется устранить к обеду, а пока организован подвоз воды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 08:51

Сбер второй год подряд признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 01:34

В Челябинске пройдет первая «Российская студенческая весна» для студентов колледжей и техникумов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 23:36

В Коркино подняли кран, повредивший центральный водовод
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 23:18

Вице-премьер доложил президенту: Новый проект метро в Челябинске практически готов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 21:49

Прокуратура организовала проверку по факту аварии, оставившей без воды Коркино
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 20:38

Коркино осталось без воды – кран упал в реку и зацепил трубу водовода
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 19:51

Анонсы событий и мероприятий на 20 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 17:53

«Мы – армия страны, мы – армия народа»: в Челябинск прибудет эшелон с военной техникой и вооружением
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 17:34

Сотрудники ГУФСИН Челябинской области собирают «крышки добра» и помогают детям
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:55

На озере Сунгуль во второй раз состоится всероссийский фестиваль ленд-арта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:53

Суд огласил приговор жителю Еманжелинска, убившему женщину 12 лет назад
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:35

В Григорьевских садах зацвели яблони
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:26

Полицейские Челябинска задержали жителя Курганской области, наладившего сбыт поддельных долларов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:26

Челябинка Оксана Ралкова поборется за звание лучшего молодого поэта России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:21

В отношении челябинца, ударившего ребенка по голове на глазах у его матери, возбуждено уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:09

В Челябинске состоялось благотворительное ледовое шоу для борцов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:03

В Челябинской области посевная преодолела экватор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:54

Открыт приём заявок на участие в форуме для профессиональных актёров Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:43

Спасатели восьмые сутки ищут пропавшего в горах Абхазии уральского туриста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:42

Южноуральские спасатели приступили к рейдам по пляжам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:38

Ограничения и контроль сделали свое дело: озеро Тургояк стало чистым
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:27

В Челябинске ТНТ бесплатно помоет «машины из 90-х»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:14

В ночь на пятницу закроют движение в районе Рифея под Челябинском
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:52

Большинство челябинцев поддержали предложение по организации платных парковок в центре города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:37

Главу Троицка отпустили из-под домашнего ареста под залог

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:29

В Челябинской области мусор на субботниках собрали, но вывезли далеко не везде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:16

«Расследование» МегаФона: южноуральские путешественники предпочитают Уфу, Москву и Чечню
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:48

В Историческом музее семейная реликвия получит новую жизнь

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:44

Прозрачное ограждение вдоль берега, зоны отдыха и детские площадки: какой будет новая набережная Миасса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:41

На этой неделе начнут звучать «Последние звонки» для выпускников Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:21

«Лихая казачка» из Еткуля в Историческом музее Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:03

Пьяный житель Усть-Катава напал на полицейского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:00

В Челябинске эконавальнистку облил мочой человек-куст
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 12:38

Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 12:34

Челябинские таможенники задержали контрафакта на восемь миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 12:10

Александр Шестаков: «ЮУрГУ принял вызов пандемии и оперативно нашел ответы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 12:07

Замминистра МЧС РФ Николай Гречушкин посетил экспозицию автозавода «Урал»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:55

Роман Николая Горькавого о челябинском метеорите вышел в свет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:39

В Челябинске вырубка деревьев в «Парковом» вылилась в уголовное дело

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:38

В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 2,7 тысячи жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:30

Столичные архитекторы пообещали возродить водную станцию на озере Смолино
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:17

В Челябинской области мужчина поджег машину тещи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:16

Увеличилось количество вызовов на жалобы на запах газа от газобаллонных установок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 10:33

В Копейске утонул 13-летний ребенок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 10:08

Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 10:05

Замначальника службы занятости Челябинской области стал 28-летний Кирилл Усманов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 23:34

В Челябинской области в ночь на среду – дождь и грозы, днем – без осадков