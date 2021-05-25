Главные правила для власти от Текслера: «Забота. Работа. Результат»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с обращением к Законодательному собранию региона.

Алексей Текслер начал отчет о работе правительств с кардинального обновления структур власти региона, которое было проведено в прошлом году на региональном и муниципальном уровнях. Более чем наполовину обновился кадровый состав правительства и Законодательного собрания области. Идет последовательное обновление кадров и на муниципальном уровне. Более одной трети от всех глав впервые в прошлом году вступили в должность.

«Сегодня во власти место только целеустремленным, сильным, преданным региону людям, тем, кто принимает на себя ответственность за свой личный вклад в его развитие. Чтобы оправдать ожидания жителей, сформировать и укрепить доверие к нашим словам, поступкам, делам», - подчеркнул губернатор.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Важное место в работе правительства области отводится борьбе с коррупцией во всех эшелонах власти, подчеркнул губернатор. «Одним из ключевых направлений деятельности для нас и меня лично является борьба с коррупцией, абсолютная к ней нетерпимость. Это не всегда громкая работа, которая видна в публичном поле, но тем не менее это один из важнейших акцентов работы в моей команде и правительстве в целом», - отметил глава региона.

Накануне по инициативе Алексея Текслера в структуре регионального кабмина было создано управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Курировать его работу будет лично губернатор.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Важной задачей прошлого года было противодействие распространению коронавирусной инфекции. На переднем плане этой борьбы были медики. Губернатор поблагодарил «всех врачей, фельдшеров, медсестер, санитарок, коллективы станций скорой помощи, всех сотрудников системы здравоохранения, кто противостоял и противостоит распространению коронавируса, находится на передовой борьбы с этой сохраняющейся угрозой».

Алексей Текслер напомнил, что для окончательной победы необходимо провести вакцинацию, чтобы выработать коллективный иммунитет. «Я обращаюсь ко всем жителям области. Нужно сделать прививку. Она максимально доступна», - призвал жителей губернатор.

Региональные власти поставили серьезные задачи в здравоохранении по строительству новых объектов, реконструкции и ремонту действующих. «Ситуацию прошлого года мы использовали и как дополнительный импульс для развития здравоохранения», - отметил губернатор.

До 2024 года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения будет построено 78 новых объектов медицины. Еще 281 объект медицины ждет капитальный ремонт.

Намечено ускорить обновление автопарка скорой и неотложной помощи, обеспечить реализацию программ поддержки врачей и фельдшеров, поддержку санитарной авиации. «Мы верим, что наступит тот момент, когда наши госпитальные базы, некогда развёрнутые для борьбы с COVID-19, полностью перейдут на обычную профильную работу. Тем более у нас так много проектов впереди!», - отметил министр здравоохранения области Юрий Семенов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Алексей Текслер в ходе отчета о работе правительства за 2020 год высказал слова благодарности и педагогическим работникам. «Вместе с родителями вы сделали всё возможное, а порою и чуть больше, чтобы наши дети в прошлом году получили знания и успешно сдали экзамены», - обратился к педагогам губернатор.

На этот и последующие годы планы в образовании не менее масштабны. :«Я объявляю старт масштабного строительства новых школ в Челябинской области», - заявил губернатор.

За ближайшие три года в Челябинской области будет построено 22 новых школы, в 2021 году появится 13 новых детсадов.

Глава региона напомнил, Челябинская область одна из первых в стране стала пилотным регионом по привлечению средств в социальную сферу в рамках инфраструктурных облигаций.

«Уже в этом году через них профинансируем старт строительства трёх школ и трёх детских садов в местах новой застройки в Сосновском районе, - поделился планами Алексей Текслер. - Ещё четыре новых школы в Челябинске и одну в Магнитогорске начинаем строить через новый инструмент - концессию совместно с банком развития ВЭБ.РФ».

По словам Алексея Текслера, на сегодня «темпы строительства школ и детских садов в области беспрецедентные».

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов отметил, в 2021 году в регионе откроется 13 новых дошкольных учреждений: два детских сада в Магнитогорске, два - в Копейске, восемь - в Челябинске и один в Карталах (после реконструкции). Это даст дополнительно две тысячи 564 новых места для дошкольников.

Кроме того, в 2021 году также запланировано сдать в эксплуатацию здания трех школ: в Верхнеуральском районе, в Кунашакском районе и в Челябинске. «Параллельно ведется, а также в ближайшее время начнется строительство или реконструкция еще 12 объектов: в Копейске, Миассе, Магнитогорске, Чебаркульском, Сосновском и Каслинском районах», - добавил Александр Кузнецов.

Челябинская область вошла в число пилотных регионов-участников федерального проекта «Патриотическое воспитание».

Алексей Текслер рассказал, в этом году в регионе появится кванториум в Троицке, IT-куб в Сатке, четыре новых мастерских в организациях СПО. «Создать условия для эффективной самореализации каждого жителя области, особенно молодежи – одна из важнейших задач», - подчеркнул губернатор.

По словам Кузнецова, в сентябре состоится открытие технопарка "Кванториум" в городе Троицк. По области будет продолжать курсировать мобильный технопарк «Кванториум», который появился у нас в 2020 году. «В 2022 году будет открыт стационарный технопарк «Кванториум» в Златоусте и в 2023 году в Копейске», - добавил глава минорнауки.

В Челябинске будет построен современный межуниверситетский кампус. В городе появится IT-квартал, где в одной локации будут сочетаться разные форматы – от коворкингов и офисов до производственных площадок и многофункциональных пространств.

«Челябинск и Южный Урал заслуживают и готовы к тому, чтобы стать одним из российских центров академической науки и образования. С собственной студенческой средой, передовыми разработками ученых, которых мы, безусловно, продолжим поддерживать», - отметил Алексей Текслер.

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев считает проект межвузовского кампуса международного уровня по развитию искусственного интеллекта одним из самых перспективных для университетов региона. «Это принципиально новый формат совместного развития инфраструктуры вузов для решения конкретных научных и образовательных задач. В результате область получит мощнейший IT-кластер с ведущими предприятиями из IT-сферы и высокотехнологичную точку роста на Южном Урале», - считает Сергей Таскаев.

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В рамках отчета губернатор напомнил о нововведениях в социальном блоке. Региональный материнский капитал увеличен почти в два раза, расширены варианты его использования, а также увеличено число получателей.

В 2021 году в регионе стартует программа по возврату половины стоимости путевки в детские загородные лагеря, которая была разработана по поручению президента РФ Владимира Путина.

Для большинства получателей в несколько раз будет увеличено региональное пособие на рождение ребенка.

С 2022 года многодетным семьям продлевается их статус до достижения старшим из детей 23 лет, если ребенок продолжает очное обучение.

С 2022 года будет полностью переведено в формат социального казначейства региональное пособие на рождение ребенка.

Особый акцент сейчас уделяется такому инструменту как социальный контракт. В регионе расширены его возможности и более чем втрое увеличен максимальный размер – до 250 тысяч рублей. «Эта помощь должна стать не просто еще одним пособием или затратами бюджета – она должна вести к переменам, росту благосостояния граждан, быть нашей общей инвестицией в изменение жизни конкретных людей, живущих рядом с нами», - обозначил задачи перед социальным блоком Алексей Текслер.

ЭКОЛОГИЯ

Достижениями в экологической сфере стали подписания всеми крупными предприятиями Челябинска и Магнитогорска экологических соглашений и начало их реализации. «Как отметил в послании президент: наши подходы в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер и ревизии не подлежат. Принят региональный экологический стандарт, а практика соглашений распространяется на другие промышленные города региона», - напомнил промышленникам Алексей Текслер.

Задача предприятий – полностью выполнить все взятые на себя обязательства.

«Я также хочу, чтобы все жители области, все участники процесса экологических преобразований знали: у власти, у меня лично, хватит воли, сил и упорства добиться реализации всех планов. Обратного пути нет!», - предупредил Алексе Текслер о своем намерении добиться исполнения всех договоренностей.

Завершается рекультивация свалки в Челябинске, на очереди объекты Магнитогорска, Златоуста, Миасса и Троицка.

Важнейшая задача в сфере экологии – создание и защита зеленого пояса вокруг наших городов, защита и развитие всех особо охраняемых территорий. «Хочу заверить, что мы сбережём и Челябинский бор, и другие особо охраняемые территории для наших детей», - пообещал губернатор.

Еще одна задача, которую обозначил Алексей Текслер – обеспечить доступность и чистоту мест отдыха. «Необходимо создать сеть оборудованных мест на основных направлениях отдыха, в том числе вдоль сплавов, чтобы можно было удобно и комфортно отдыхать в нашей области. Отдыхать самим и принимать гостей, которым мы интересны, – из России и не только, - обозначил цели глава региона. - Стратегическая цель – бережное использование всего рекреационного потенциала региона, развитие туризма, как полноценной отрасли областной экономики».

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Несмотря на пандемию в регионе продолжались ремонты объектов культуры. Отремонтированы Молодежный театр в Челябинске и Драматический театр в Магнитогорске. В театре кукол в Челябинске закончится ремонт осенью этого года.

На базе новой областной детской филармонии будет создан первый в регионе детский эстрадно-симфонический коллектив.

В рамках нацпроекта «Культура» в различных муниципалитетах области за два года создано 11 модельных библиотек. В плане ещё 30 модельных библиотек до 2024 года, пять из них – в 2021 году.

Продолжится укрепление материально-технической базы музеев, театров, домов культуры.

В этом году будет сдано два десятка спортивных объектов в различных муниципалитетах области. Достраиваются ранее брошенные объекты – физкультурные центры в Кусе и Нязепетровске.

С 2022 года начнется реализация программ «Земский тренер» и «Земский работник культуры».

ЭКОНОМИКА

«В прошлом году, в отличие от некоторых других регионов, мы отказались от жесткого локдауна, проявив решимость и дальновидность в этом вопросе», - отметил Алексей Текслер.

Было принято четыре региональных пакета мер поддержки, в рамках которых реализовано почти 60 мероприятий, включая льготное кредитование, субсидии субъектам малого предпринимательства, реструктуризацию кредитов, ряд налоговых льгот по областным и местным налогам для наиболее пострадавших отраслей. В совокупности это позволило сохранить почти 200 тысяч рабочих мест.

«Сегодня наша главная задача – возврат на траекторию уверенного роста, реализация всего имеющегося в регионе экономического и инвестиционного потенциала», - подчеркнул Текслер.

В регионе открылись новые производства: завод «Современные кузнечные технологии» на «Станкомаше», производство огнеупорных продуктов премиальной линейки на «Магнезите», завод по производству сжиженного природного газа в Магнитогорске.

Продолжилась модернизация на Магнитогорском металлургическом комбинате и других предприятиях.

Налаживается ситуация в двух самых «тяжелых» моногородах – Бакале и Верхнем Уфалее. В этих территориях пришли новые инвесторы.

«Для каждого главы муниципалитета новые инвестиционные проекты, реализуемые на территории, – один из основных показателей эффективности деятельности. Обратите внимание, коллеги, на мои слова!», - обратился к главам Алексей Текслер и напомнил, что региональные власти поддержат территории, которые будут запускать свои проекты развития.

НАЛОГИ

Алексей Текслер выступил с инициативой о снижении ставки единого сельскохозяйственного налога в регионе вдвое – до трех процентов. Такая ставка будет действовать 2021 и 2022 год и станет одной из самых низких в России.

При этом область возьмет на себя компенсацию выпадающих доходов уже принятых местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством. Но и перед бизнесом будут поставлены определенные цели. «Агробизнес, которому мы идем навстречу, также должен занять ответственную позицию: работать над ростом производства, сохранить занятость», - обозначил задачи губернатор.

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

Алексей Текслер остановился также на проектах созидания, которые предстоит реализовать в ближайшие годы (президент в своем послании обещал поддержать тех, кто будет реализовывать такие проекты). В частности, намечен проект по преображению Челябинска – озеленение, благоустройство, новые дороги, новые общественные пространства, зоны отдых, серьезная модернизация общественного транспорта (в том числе и запуск метротрамвая).

«Настоящим прорывом для нашего города считаю озвученные инвестпроекты. Челябинцы давно ждут новую спортивную локацию в северо-западной части города, и обозначенный Алексеем Текслером масштаб, конечно, впечатляет. Благодаря новому спортивному минигороду олимпийского уровня и дети, и взрослые получат возможность всестороннего спортивного развития, - поделилась глава Челябинска Наталья Котова. - Строительство дворца бракосочетаний и концертного зала на месте недостроенного конгресс-холла, новый мост через реку Миасс, велопешеходный маршрут по улицам города - эти проекты соответствуют давнему запросу жителей.

Новые социальные проекты будет реализованы и в Магнитогорске. Это проект комплексной социальной застройки «Притяжение», строительство нового многофункционального медицинского центра, обновление общественного транспорта, новая набережная на реке Урал, масштабное благоустройство города, реконструкция магнитогорского аэропорта. Свои проекты будут реализованы и в остальных менее крупных городах и районах региона.

«Вместе мы можем и построим Южный Урал будущего. Регион, который влюбляет в себя, в который можно приехать отдохнуть и даже остаться здесь учиться, работать и жить», - подытожил свое выступление Алексей Текслер.

Реализовать амбициозные задачи, обозначенные в обращении, можно будет при соблюдении ряда условий: качественное развитие экономики, повышении доходов и уровня жизни граждан, создание комфортных условий для людей в целом и для раскрытия таланта каждого человека.

«Если кратко сформулировать, то чем мы руководствуемся, это: «Забота. Работа. Результат». Важно помнить об этом каждый день», - подчеркнул Алексей Текслер.

Член Общественной палаты Челябинской области, директор Челябинского регионального ресурсного центра для СО НКО Михаил Комиссаров считает, что обращение губернатора было крайне емким: «Обращение вызывало чувство гордости за то, что я на сегодняшний день живу в данном субъекте, где руководителем региона предпринимается целый ряд мер, направленный на то, чтобы регион развивался в самых непростых условиях. В условиях санкций, кризиса, пандемии коронавирусной инфекции. Очень важно, что Губернатор отметил необходимость поддержки некоммерческих организаций и то, что объем этой поддержки будет сохраняться».

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев так охарактеризовал отчет губернатора: «Мощно, масштабно, от души...». Руководитель крупнейшего вуза с удовлетворением отмечает, сколько много внимания уделяют руководство региона развитию образования, начиная с дошкольного периода и заканчивая высшей школой. «За эти два года наш Губернатор поддержал целый ряд значимых инициатив и очень важно, что эта политика будет продолжена. Причем планы по ее реализации носят масштабный характер и затрагивают ключевые социальные сферы: образование, здравоохранение, экологию, спорт и другие, - констатирует Сергей Таскаев. - Только так мы можем сохранить человеческий капитал нашего региона».