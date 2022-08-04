Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура

Многочисленные выбоины, проломы и трещины – ГИБДД и прокуратура Челябинска оценили результат «дорожной» революции, которая проводится под руководством подчиненных главы Челябинска Натальи Котовой. Прокуратура уже внесла ей представление.

Прокуратурой Ленинского района Челябинска совместно с ГИБДД УМВД России по городу Челябинску проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения по информации о неудовлетворительном состоянии дороги от здания № 34 «а»/1 по Копейскому шоссе до здания № 31 по ул. Енисейской.

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«Установлено, что на участке дороги имеются многочисленные выбоины (одна из которых достигала 1,5 метров в длину и 15 сантиметров в глубину), просадки, проломы и трещины, а также заужение обочины из-за свисания ветвей деревьев и кустарников. Кроме того, на всем протяжении участка дороги отсутствует горизонтальная дорожная разметка», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В целях устранения выявленных нарушений главе администрации Челябинска внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

А это ведь не единственная дорожная проблема в Челябинске, которая требует решения и которую также создана с молчаливого согласия администрации города.

В Челябинске подрядчик, который занимается устройством новых остановочных комплексов на улице Цвиллинга, бросать старые не собирается. На их месте вдоль трамвайных путей оборудуют «прогулочные» зоны. Проезжая часть заужена. По ширине она сопоставима с новыми остановочными комплексами. Дорога превратилась практически в однополосную.

Бордюры высокие, заторовые и аварийные ситуации теперь возникают на улице Цвиллинга регулярно. Так, 13 июля, на улице Цвиллинга в Челябинске автоледи на иномарке «перелетела» через огромные бордюры, установленные по инициативе челябинских дорожников, и приземлилась на рельсах. Движение транспорта было парализовано.

При этом в администрации Челябинска упорно уверяют, что все работы на улице Цвиллинга согласованы с ГИБДД. Так может стоит сотрудникам ГИБДД взять за руку городских чиновников, начальника управления транспорта и лично проехать по тем дорогам, которые они делают? Не по тем маршрутам, по которым их возят их личные водители, а по тем, по которым ежедневно колясят простые челябинцы? Может тогда у чиновников откроются глаза на то, что их «дорожная» революция давно превратилась в дорожный хаос.