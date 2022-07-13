В Челябинске новые высокие бордюры спровоцировали серьезное ДТП

Сегодня, 13 июля, на улице Цвиллинга в Челябинске автоледи на иномарке «перелетела» через огромные бордюры, установленные по инициативе челябинских дорожников, и приземлилась на рельсах. Движение транспорта было парализовано.

Как рассказывает автомобилистка, она поворачивала с улицы Евтеева на улицу Цвиллинга. Колесо попало на высокий бордюр «островка безопасности», а дальше машину отбросило на возводимый остановочный комплекс, и она оказалась на трамвайных рельсах.

«Если бы не было этих бордюров высоченных, то ничего не случилось бы. Я бы просто шоркнулась колесом и все. Может, я потом в панике педали газа и тормоза могла перепутать, но вряд ли. Машину от бордюра подбросило, и она оказалась на рельсах. Скорость у меня была маленькая, в авто даже подушки безопасности не сработали. Вот зачем так изуродовали улицу? Оставили одну полосу для движения, сделали эти гигантские остановки. Кому они нужны?», - сетует автомобилистка.

Вопрос о том, что улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами, как для электричек, не раз поднимали водители Челябинска. Ездить стало невозможно, огромные бордюры вдоль трамвайных путей мешают всем.

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров ранее успокаивал: новые бордюры, установленные вдоль трамвайных путей по улице Цвиллинга, не помешают движению машин скорой помощи, пожарных, полиции и МЧС. Будет произведено мощение трамвайных путей и установлен специальный знак.

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На самом деле это все не так. В случае с автоледи из Челябинска понадобилась специальная техника, чтобы вытащить машину с трамвайных путей. Спецтехника смогла подъехать только к огромной остановке, ширина которой больше четырех метров. В итоге для эвакуации она расположилась на проезжей части. Движение машин по единственной полосе было парализовано. Трамваи тоже встали.

«Если бы не было этих огромных высоких остановочных платформ, а было бы все, как раньше, машину просто можно было бы выдернуть оттуда. Зачем и кто это все придумал?», - сетует автоледи.

Остается только догадываться, что будет на улице Цвиллинга зимой, когда пойдет снег и начнется гололед? Как будут ездить автомобилисты? Видимо, только пока кто-то из чиновников Челябинска сам не столкнется с подобной проблемой, взгляд на то, каким должен быть подход к проектированию дорожной сети, не изменится. Хотя ответ на этот вопрос очевиден – подход этот должен быть грамотным и профессиональным.

Причины аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.