Горе-художники продолжают «надругательства» над зданиями в центре Челябинска

В Челябинске вандалы продолжают «надругательства» над зданиями. Тяга горожан к сомнительному творчеству не иссякает – горе-художники, кажется, готовы расписать все поверхности, на которые упадет их взгляд. И таким личностям, увы, труд других людей, что называется, до лампочки – вандалы «рисуют» и на новых зданиях, и на приведенных в порядок (после их же «художеств» или «творчества» их единомышленников) объектах.

Одним из ярких примеров является многострадальный многоквартирный дом, смотрящий прямо на Аллею Славы. Если сказать точнее, «художники» наносят свои многочисленные удары по арке на улице Пушкина. Агентство «Урал-пресс-информ» уже писало о том, как неизвестный радостно возвестил всему городу, что сходил в туалет, и, более того, нарисовал то, чем сходил. Это была весна прошлого года. Вскоре после публикации все «художества» закрасили – стало чисто и светло, но – ненадолго.

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Спустя время вместо некогда «украшавшего» стену изображения кучи экскрементов появилось цветное граффити. Конечно, не шедевр, но все же лучше, чем рисунок-предшественник. Увы, но на одной из колонн – снова нарисованная куча. И, что называется, с дымком. Теперь не коричневого цвета, а светло-зеленого (на фото, сделанное корреспондентом агентства «Урал-пресс-информ» пару дней назад, она не попала, но этот рисунок там есть).

Сегодня колонны арки в центре Челябинска снова «пестрят» непристойностями – на них нецензурные слова и сомнительные рисунки. А также клочок объявления – всем известно, что навязчивая реклама – бич южноуральской столицы. Проблема, которую, кажется, невозможно, искоренить.

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Рядом Аллея Славы, памятники погибшим воинам. А в непосредственной близости от монументов – такой кошмар. К слову, «починки» требуют не только поверхности арки, исписанные невоспитанными, бескультурными хамами, но и сами колонны, которые к настоящему моменту разрушились довольно сильно – как бы не подкосились.

Еще по теме челябинских красот. Неподалеку от арки, тоже в центре города, - вот такое «чудо».