Грандиозный проект Виктора Рашникова «притянул» в Магнитогорск рестораторов и представителей индустрии общепита

В Магнитогорске (Челябинская область) вчера, 24-го февраля, состоялась встреча с партнерами «Притяжения» - операторами гастрономических корнеров фудмолла грандиозного проекта, инвестором и инициатором которого выступает председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Фудмолл станет частью комплексной застройки территории общей площадью свыше 400 гектаров, где будут расположены спортивные и культурные объекты, разбит парк площадью более 120-ти гектаров, устроены ландшафтные объекты - искусственное озеро и видовой холм.

В рамках мероприятия операторам были презентованы заведения общественного питания и необычные гастрономические концепции объекта «Фудмолл», представлены концепции и подход к организации общественного питания объектов территории к открытию в 2023-2025-м годах и проведена экскурсия к месту строительства первой пусковой очереди и будущего фудмолла.

Среди партнёров фудмолла - как игроки ресторанного рынка Магнитогорска, так и уже преуспевшие предприниматели индустрии общественного питания из столицы Южного Урала.

Фудмолл общей площадью две тысячи квадратных метров станет ключевым объектом первой пусковой очереди проекта, открытие которой состоится в День металлурга в июле 2022-го года. Конструктив фудмолла вписан в ландшафт пешеходного бульвара. На первом этаже разместится ресторан на 130 посадочных мест, а второй этаж предложит посетителям 14 различных гастрономических концепций европейской, грузинской, азиатской и других кухонь мира.

Помимо нового гастрономического пространства, гостей и жителей Магнитогорска будут радовать и другие объекты первой пусковой очереди - светомузыкальный мультимедийный фонтан, современная детская игровая площадка, трек для катания на роликах и коньках, а также обустроенный парковый комплекс площадью свыше 23-х гектаров с цветочными клумбами и рощами взрослых деревьев.

Партнерская программа проекта предусматривает привлечение лучших из лучших. Так, среди партнеров «Притяжение» - крупнейшая в стране сеть детских образовательно-развлекательных центров, группа компаний «Кидбург», совместно с которой на площади около десяти тысяч квадратных метров в 2023-м году будут открыты город профессий «Кидбург», детский интерактивный театр «Сказкин дом», а также музей занимательной науки «ЛабиринтУм». А фитнес-центр с 50-тиметровым бассейном откроется под торговой маркой федеральной сети фитнес-центров X-FIT. Партнером проекта для гостиницы станет один из крупнейших в мире международных гостиничных операторов.

Ожидается, что новое пространство «Притяжение» в Магнитогорске станет культурным и образовательным центром жизни города, точкой сбора горожан, людей, стремящихся к развитию, эстетике, качественному досугу и самореализации.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», поэтапный, ежегодный ввод объектов будет осуществляться в 2022 - 2025 годах. К 2025-му году заработают все площадки «Притяжения», включая музейно-образовательно-деловой комплекс, объект флоры и фауны - океанариум с оранжереей, ледовую и фристайл арены, отель, фитнес-центр, крытый детский парк развлечений, озеро с видовым рестораном и сценой и многочисленные открытые досуговые площадки различных тематик.

В настоящий момент ведется строительство и проектирование основных зданий и территории парка, завершены строительные работы по устройству и реконструкции дорожной сети и устройству инженерных коммуникаций проекта.