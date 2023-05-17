Грозит ли поселкам под Копейском экологическая катастрофа?

Жители поселков Бажово, Октябрьский, Старокамышинск бьют тревогу. После закрытия шахт в Копейском городском округе (Челябинская область), которые «питали» водой озеро Курочкино, оно стало мелеть. При этом сами шахты переполнены водой и появилась угроза подтопления не только дорог, но и жилых домов.

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратилась жительница поселка Старокамышинск.

«Поехали в Копейск мимо угольного карьера, я была, мягко говоря, удивлена, до дороги пару метров и никому дела нет. Карьер переполнен. Появилась промоина и вода переливается в болото, которое расположено вдоль дороги. Вот бы эту воду к нам в озеро Курочкино», - высказала ожидания жителей поселка Наталья Ч.

Озеро Курочкино имеет искусственное происхождение. Когда-то рядом была угольная шахта, которая скачивала сюда подземную воду. После закрытия шахты и прекращения сброса воды прошло уже много лет, и озеро стало мелеть. Раньше Курочкино имело глубину около пяти с половиной метров, а сейчас оно потеряло больше половины своего объема.

«Озеро Курочкино в свое время образовалось благодаря откачиванию воды из шахт. Теперь воду оттуда не откачивают, и оно стало мелеть. При этом шахты - это федеральные земли. В свое время их закрыли через банкротство, не проведя соответствующую консервацию. Исторически земли Копейска - это болота. Вскоре после банкротства шахт на федеральные средства (порядка 60 миллионов рублей) был построен водоотливной комплекс (две насосные станции и системы водоотливных канав), в соответствии с проектом «Предотвращение подтопления и заболачивания поверхности ликвидируемой шахты (водоотлив)» с целью исключения подтопления поселков Копейского городского округа. Построив, комплекс передали местным властям на баланс муниципального предприятия, которое позже обанкротилось. В рамках процедуры банкротства насосы и каналы были реализованы за «грустную» цену (менее 500 тысяч рублей) предпринимателям - рассказал бывший министр общественной безопасности региона, сейчас член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко.

О принятых мерах в связи с гидроэкологической ситуацией на территории Копейска в министерстве общественной безопасности региона рассказали следующее:

«В рамках государственного контракта выполнена работа по теме «Разработка развития прогноза гидрологической ситуации группы ликвидированных шахт, расположенных на территории Копейского городского округа (щахты «Красная горнячка», «Подозерная», «Калачевская», «Октябрьская», «Центральная», «Комсомольская», «Капитальная» и разрез «Копейский») с разработкой концепции оптимальной схемы водопонижения и мероприятий, исключающих подтопление поверхности».

С целью разработки единого проекта водопонижения распоряжением правительства Челябинской области Копейскому городскому округу в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов выделены средства в размере свыше 42-х миллионов рублей.

По словам главы администрации Копейского городского округа Андрея Фалейчика, ситуация под контролем. В настоящее время подготовлено техзадание на разработку единого проекта водопонижения, на сайте госзакупок размещен соответствующий аукцион. Перспектива, судя по всему долгая, аукцион надо кому-то выиграть, проект разработать, стало быть, пока что насосам не придется простаивать.