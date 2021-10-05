Хирурги ЧОКБ первыми в УрФО провели стентирование разорвавшейся аневризмы аорты «закрытым» способом

Бригада сосудистых хирургов Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) спасла жизнь 62-летнему пациенту с аневризмой из Копейска. Врачи ЧОКБ впервые в Уральском федеральном округе (УрФО) провели стентирование разорвавшейся аневризмы аорты «закрытым» способом и подарили мужчине вторую жизнь.

Как сообщает пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, у мужчины внезапно разорвалась аневризма (выпячивание) брюшного отдела и сердце осталось без кровоснабжения, а вся кровь разлилась в забрюшинную полость.

В большинстве случаев (90%) этот процесс заканчивается летальным исходом. В 10% больных успевают доставить в больницу, где им выполняют тяжелую операцию – вскрывают брюшную полость и сшивают поврежденных сосуд.

Но и вовремя сделанная операция не гарантировала стопроцентного выздоровления. Все зависело еще и от сопутствующих заболеваний пациента, его возраста и особенностей ухода.

Жителю Копейска повезло дважды. Его успели вовремя доставить в ЧОКБ, где есть все необходимое для подобных операций. И под рукой у хирургов оказался подходящего размера стент, который предназначен для плановых операций и заказывается под параметры определенного пациента. Его экстренно прооперировали и буквально

подарили вторую жизнь.