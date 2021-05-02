Христос Воскресе!

С праздником Светлой Пасхи, друзья! Сегодня, 2 мая, для вас звучат духовные стихи в исполнении Анастасии Серебряковой ("Измайловская слобода"), Алины Духно и Ивана Кабанова ("СамоВар").

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