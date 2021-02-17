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Ирина Гехт: Ажиотаж на вакцинацию от коронавируса в Челябинской области прошел

Ажиотажный спрос на вакцинацию от коронавируса в Челябинской области прошел, но интерес граждан сохраняется. Сегодня через портал госуслуг записывается около ста человек в день (в пиковый период число желающих поставить прививку от ковида составляло 400-500 южноуральцев в день).

Об этом сегодня, 17-го февраля, на брифинге сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Она напомнила, что на территории региона работает 60 вакцинальных пунктов: на базе городских и районных больниц, поликлиник южноуральской столицы.

В настоящее время Челябинская область получила в общей сложности 89 тысяч 92 дозы вакцины от коронавируса. Вакцинировано 57 тысяч 646 человек, это почти 65 процентов.

Последняя партия вакцины поступила в регион в минувшее воскресенье. Сегодня завершилась доставка препаратов из этой партии в медицинские организации Южного Урала.

В числе поставивших прививку от ковида – 25 тысяч 160 представителей групп риска, в том числе почти десять тысяч лиц с хроническими заболеваниями, 15 с половиной тысяч граждан в возрасте 65+.

Ирина Гехт рекомендовала южноуральцам записываться на вакцинацию через портал госуслуг, что, по ее словам, очень удобно и с точки зрения выбора времени, и с точки зрения выбора медицинской организации.