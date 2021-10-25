Ирина Гехт призвала бойкотировать заведения, игнорирующие режим QR-кодов

В Челябинской области некоторые организаторы культурных мероприятий и владельцы спортивных клубов решили игнорировать введенные в регионе ограничительные меры. Первый вице-губернатор призвала бойкотировать такие учреждения и не посещать такие мероприятия.

Один из фитнес-клубов разместил на своей странице в соцсетях объявление, что они готовы будут пускать к себе заниматься и без обязательного QR-кода (под ответственность клиента).

«Во многих спортивных организациях и фитнес центрах, отсутствует оборудование для считывания QR кода, следовательно можно с любым распечатанным на листочке кодом проходить! И это уже предложено клиентам!», - написала Ирина Каткова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте. Посетительница попросила губернатора обратить внимание на этот шаг, подчеркивая, что такое безответственное поведение бизнеса приведет к дальнейшему распространению коронавируса.

Кроме того, нарушители находится и в культурной среде. В выходные от зрителей на концерте группы «Дельфин» в «Галактике развлечений» тоже не требовали QR-код. Об этом рассказали журналисты первому вице-губернатору Ирине Гехт на брифинге 25 октября.

«”Галактика развлечений” ведет себя достаточно безответственно в этой части. Когда люди себя так вызывающе ведут на фоне растущей заболеваемости и смертности, что самое страшное, на мой взгляд, надо бойкотировать такие заведения даже на уровне общественного мнения, - подчеркнула Ирина Гехт. - Это может быть ваше частное мнение, но когда к вам обращается президент, когда к вам обращается губернатор, когда к вам обращаются власти города с просьбой приостановить деятельность и в случае, если вы не видите для себя этой возможности обеспечить эти условия и правила, такая вызывающая позиция — она антисоциальная и антиобщественная, с моей точки зрения».

Ирина Гехт отметила, что в сложной ситуации, когда врачи работают на износ, перегружены, когда некоторые даже уходят, потому что не выдерживают такой нагрузки, поступать так безответственно и способствовать дальнейшему распространению инфекции – это просто вызов. «Когда все как на фронте стоят, и мы видим, что в поликлиниках перегружены врачи, и они оттуда уходят, это просто вызов!, - подчеркнула Ирина Гехт. - Я бы призвала клиентов этого фитнес-клуба и посетителей других учреждений просто сделать вывод, что человек, ведущий себя так в этой ситуации, поведет себя так же и во многих других ситуациях. Это и о личной ответственности».

Первый вице-губернатор заверила, что в отношении нарушителей будут приняты самые серьезные меры. «Сегодня как раз проходит совещание со всеми силовыми структурами и Роспотребнадзором в части контроля за соблюдением режима QR-кодов. То, что меры будут в отношении таких людей, это совершенно точно. Это должно быть наказуемо», - заверила Ирина Гехт.

Напомним, с 18 октября в Челябинской области запрещено посещать без QR-кода культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с одновременным количеством присутствующих более 100 человек.

С 30 октября по седьмое ноября в регионе распоряжением губернатора введен режим нерабочих дней. В этот период только с QR-кодом можно будет попасть в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги.