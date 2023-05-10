Искусственный интеллект будет контролировать вывоз мусора на Южном Урале

В Челябинской области стартует проект, цель которого контроль состояния контейнерных площадок и качества вывоза отходов с помощью искусственного интеллекта.

Совместный проект региональных Минэкологии и Минцифры реализуется под руководством заместителя Губернатора Челябинской области Александра Козлова. Непосредственный участник проекта – Центр коммунального сервиса, являющийся региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кластерах.

Проект реализуется с привлечением специалистов компаний «Интерсвязь» и «МегаФон». Благодаря большому опыту ведущих программистов региона удалось быстро достичь результатов обучения искусственного интеллекта, который готов определять наличие мусора в контейнерах и на контейнерной площадке.

Как отметили в министерстве экономики Челябинской области, внедрение проекта позволит сократить время, затрачиваемое на ручную обработку видеоматериалов и фотографий, предоставляемых региональным оператором с контейнерных площадок в режиме онлайн.

Обработанные данные помогут не только определять загруженность контейнеров, но и оперативно фиксировать нарушения и принимать меры в отношении лиц, виновных в захламлении контейнерных площадок, размещении на площадке отходов, не относящихся к ТКО, а также выявлять автомобилистов, чьи машины не позволяют мусоровозом выгружать контейнеры.

Направление «Искусственный интеллект» является составляющей частью национального проекта «Цифровая экономика».