10.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 11 мая (18+)
10.05.2023
Искусственный интеллект будет контролировать вывоз мусора на Южном Урале
10.05.2023
Россия отменяет визовый режим и возобновляет авиасообщение с Грузией
10.05.2023
В полиции Саткинского района сменился руководитель
10.05.2023
В майские праздники Аркаим пользовался большой популярностью у туристов
10.05.2023
У пары северных оленей в Челябинском зоопарке появился маленький Буран
Искусственный интеллект будет контролировать вывоз мусора на Южном Урале
18.03.2023
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
19.12.2022
Коммунальщики пообещали жителям Челябинской области избавить от скоплений мусора в новогодние каникулы
29.07.2022
Челябинский регоператор после череды судов пересчитал плату за вывоз ТКО
15.07.2022
Эксперты отрасли: Мусоросортировочный комплекс нужен непосредственно в Миассе
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023