14.09.2023
В перекрестке Металлургического района Челябинска закроют движение
14.09.2023
В сентябре покупатели «Пятёрочки» могут стать миллионерами
14.09.2023
Ринату Кучитарову снова не удалось покинуть стены челябинского СИЗО
14.09.2023
В Магнитогорске 88-летняя хозяйка квартиры умерла в ванной, на соседей с потолка полилась вода
14.09.2023
В Челябинске почти на неделю ограничат движение по улице Евтеева
14.09.2023
В Миассе экскаватор придавил легковушку
Искусственный интеллект помог челябинским ученым создать продукты будущего
05.09.2023
В 2023 году ЮУРГУ набрал рекордное количество студентов
03.09.2023
Алексей Текслер рассказал челябинским лицеистам о своём видении передовых технологий
25.08.2023
В Челябинской области создадут кластер по производству беспилотников
25.08.2023
Губернатор Челябинской области встретился со школьниками из ДНР и ЛНР
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023
Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных
12.09.2023
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023