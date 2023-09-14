Искусственный интеллект помог челябинским ученым создать продукты будущего

Современная пищевая индустрия ориентирована на создание экологически чистых, сбалансированных по составу и полезности продуктов питания.

Научный коллектив кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ в рамках гранта Российского научного фонда исследует современные способы обогащения продуктов полезными веществами.

Аспирант четвертого курса Кади Аммар разработал конструкцию пищевой эмульсии по технологии Пикеринга, обогащенной куркумином и полисахаридами бурых водорослей (фукоидан и альгинат натрия), которая в составе продуктов способна укрепить здоровье человека и повысить иммунитет. Эти добавленные в эмульсию биоактивные компоненты выполняют две функции: увеличивают полезность продукта благодаря своей легкоусвояемой форме и улучшают такие показатели, как консистенция, внешний вид, запах и вкус продуктов.

Чтобы польза активных компонентов для организма не снижалась в процессе производства, ученые применили методы ультразвукового воздействия и молекулярного моделирования на основе квантово-химических расчетов.

Как отмечают в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета, молекулярное моделирование проводилось на основе методов искусственного интеллекта – метод называется молекулярным докингом. Он позволяет ученому на компьютере с помощью специализированных баз данных и программ (путем состыковки молекул обогащенной эмульсии с очищенными противоопухолевыми и иммуномодулирующими рецепторами) выявить из множества вариантов самый перспективный набор биоактивных компонентов, который войдет в состав пищевой эмульсии нового поколения.

За свою разработку аспирант Южно-Уральского государственного университета Кади Аммар награжден стипендией имени Королева, которая назначается правительством РФ за значительные достижения в области инженерного дела.