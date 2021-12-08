08.12.2021
Исторический музей будет дарить южноуральцам новогоднее волшебство
08.12.2021
Южноуральцев все сильнее покоряет TikTok, однако ВКонтакте - вне конкуренции
08.12.2021
За сутки заболело ковидом 630 южноуральцев, умерло 29 человек
08.12.2021
Россиянам хотят предложить сдавать биометрию через смартфон
08.12.2021
Владимир Путин и Джо Байден обсудили Украину: откровенно и по-деловому
08.12.2021
Новый председатель Челябинского облизбиркома будет избран 9 декабря
Исторический музей будет дарить южноуральцам новогоднее волшебство
01.12.2021
День челябинской гимназии №1 в Историческом музее Южного Урала
16.11.2021
Исследователи России и Польши обсудили мемуары доктора Загорского за круглым столом в Челябинске
26.10.2021
Тату, рок-н-ролл и шашки: челябинский фестиваль «Дебаркадер» открывает новые грани искусства
21.10.2021
Челябинский «Дебаркадер» впервые расскажет о прекрасном с помощью танцев
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021