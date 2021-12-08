Исторический музей будет дарить южноуральцам новогоднее волшебство

В Государственном историческом музее Южного Урала в понедельник, 13 декабря, открывается традиционная новогодняя выставка. На этот раз она почти полностью посвящена одному из главных атрибутов предстоящего праздника - елочной игрушке.

Обычай наряжать елку к Рождеству и Новому году родился в Германии. Праздничным убранством первоначально служили яблоки, орехи, конфеты, печенье и другие лакомства, которые должны были призвать в дом достаток и благополучие в наступающем году. Со временем съедобные украшения стали дополнять специально изготовленными елочными игрушками.

«Выставка «Елки праздничный наряд» знакомит зрителей с игрушками советского периода из фондов музея. Те, кто застал то время, обязательно их узнают: разноцветные стеклянные шары, шишки, часы, фонари, сказочные персонажи и прочее. Когда-то они были в каждой семье, а сейчас уже не так часто встречаются. Есть среди экспонатов редкие картонажные и ватные игрушки, которыми украшали елки наши дедушки и бабушки», - рассказала заведующая отделом по связям с общественностью Исторического музея Любовь Яржемская.

Гости выставки наверняка откроют для себя елочные игрушки с новой стороны, ведь, когда те вместе висят среди хвои, гирлянд и мишуры, трудно воспринимать их по отдельности. А здесь каждая игрушка - самостоятельный экспонат со своей историей. В экспозиции нашлось место и другим новогодним атрибутам: детским карнавальным костюмам, маскам, открыткам и фотографиям.

Увидеть выставку «Елки праздничный наряд» можно с 13-го декабря по седьмое февраля в галерее «Восток - Запад».