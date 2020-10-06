Как Челябинск стал танковой столицей СССР

Сегодня, 6 октября, Челябинская область отмечает День героев Танкограда. К этой памятной дате Государственный исторический музей Южного Урала в рамках проекта «Одна на всех Победа» подготовил видеолекцию о том, почему Челябинск в годы войны получил второе имя Танкоград.

Казалось бы, город не был лидером по производству танков. Нижний Тагил и Горький (Нижний Новгород) дали фронту гораздо больше боевых машин. Однако не все определяется количеством. Доцент Уральского филиала Финансового университета при правительстве РФ Игорь Ковшов убедительно доказывает, что Челябинск как никакой другой город имел основания называться танковой столицей Советского Союза. И дело не только в том, что здесь располагался Наркомат танковой промышленности: есть аргументы и более весомые.

Лекция «Танкоград и подготовка танкистов в годы Великой Отечественной войны» опубликована в «Музее на дом» на сайте Исторического музея.

Напомним, что День героев Танкограда был учрежден в Челябинской области в 2016 году. Дата 6 октября была выбрана для него неслучайно. Именно в этот день в 1941 году началась эвакуация на Урал Ленинградского Кировского завода и был издан приказ о переименовании ЧТЗ им. И.В. Сталина в Кировский завод Наркомата танковой промышленности в городе Челябинске.