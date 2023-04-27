Как Владимир Богдановский побывал в гостях у создателя Чужого

В среду, 26 апреля, любители хоррор-фильмов отмечали День Чужого (Alien Day), вспоминая космического монстра из одноименного культового фильма Ридли Скотта.

По случаю этой даты Государственный исторический музей рассказал, как в 1998 году Владимир Богдановский, в настоящее время являющийся его директором, и Дмитрий Графов волею судеб оказались в гостях у художника Ганса Руди Гигера - создателя Чужого.

Осенью 1998 года представлять клуб «Каменный пояс» в «самый мистический город Швейцарии» Фрибург (так называют его в путеводителях) отправились фотографы Владимир Богдановский, Дмитрий Графов и Юрий Ермолин.

Фотовыставка «Урал: повседневная жизнь в эпоху перестройки» открылась в университетской библиотеке Фрибурга и имела огромный успех у публики.

Культурная программа у челябинских гостей была насыщенная: музей фотографии в Вевье, старинный замок Грюйер с уникальной коллекцией сюрреалистического искусства, сельская ферма и элитный гольф-клуб, посещение хоккейного матча команды «Fri#bourg Gotteron», за которую играл Слава Быков, который тоже из Челябинска.

Однажды фрибургские журналисты привезли уральских гостей к знаменитому художнику Гансу Руди Гигеру - в 1977 году тот выпустил альбом страшных рисунков под названием «Некрономикон», вдохновившись творчеством Говарда Лавкрафта.

С террасы дома Гигера челябинцы любовались Альпами, попивали «Кока-колу», болтали о том и о сем. До тех пор, пока прозорливый Дмитрий Графов не обратил внимание на мебель художника, украшенную логотипами из культового фильма «Чужой» и не задал роковой вопрос: «What it is?».

Тут-то и выяснилось, что перед ними фактический «отец» страшной космической твари из культового фильма, за которую он получил «Оскара» в номинации «Лучшие визуальные эффекты».

В завершение встречи челябинцы получили от художника подарок — каталог монстров «Бестиарий Ганса Гигера» с дарственной надписью. Теперь он хранится в Историческом музее Южного Урала как свидетель былого урало-швейцарского культурного обмена.