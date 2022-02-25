Как южноуральские спасатели выживали в дикой природе

Спасатели Челябинской области успешно завершили сборы по выживанию в природной среде.

Вдали от благ цивилизации отважные мужчины научились обустройству бивука, приготовлению пищи, добыче питьевой воды, прошли адаптацию к жизни в автономных условиях и проверили свою готовность к длительной работе в удаленной местности.

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Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона, в сборах приняло участие 20 спасателей, для большинства из которых это был первый опыт выживания в дикой природе. Маршруты двух групп проходили по территории национальных парков «Зюраткуль» и «Иремель». За шесть дней спасатели успешно преодолели сто километров по хребтам Уреньга, Аваляк, Ягодный, совершили восхождение на гору Большой Иремель.

Благодаря тщательной работе, проведенной в подготовительный период, все успешно справились с поставленными задачами, получили огромный опыт и завершили сборы по выживанию без происшествий.