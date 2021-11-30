Какие бывают виды электрических розеток - мнения и советы экспертов

Электрические розетки можно встретить в любом доме. Они относятся к числу главных токонесущих элементов в сетях и имеют широкую классификацию. Изделия могут различаться по конструкции, индексу защиты, способу монтажа и типу контактов. От правильного выбора устройства во многом зависит безопасность потребителей, поэтому перед покупкой и подключением стоит тщательно разобраться в основных видах электророзеток.

Способ монтажа

Все розетки, представленные на рынке электрооборудования, можно разделить на три группы, которые определяют способ их установки:

Накладные – устанавливаются снаружи стены и применяются только для организации открытой проводки. Все их контактные элементы размещаются внутри пластикового корпуса. Потребителям предлагаются как классические модели, так и оригинальные, например, для фиксации в плинтусах.

Встроенные – состоят из колодки с клеммной группой, которая вставляется в отверстие в стене. Видимой снаружи остается только крышка изделия. Такие модели можно применять как для скрытой, так и для открытой электропроводки.

Переносные – часто оснащаются кабелем и вилкой, что позволяет применять их в качестве удлинителя.

Напряжение, сила тока

В соответствии с европейскими стандартами, розетки могут быть рассчитаны на напряжение 220–240 или 380 В. Первые обычно применяются для подключения техники мощностью до 3,5 кВт. Это ограничение связано с тем, что большинство устройств не может справляться с силой тока выше 16 А. Если необходимо подключить более мощное оборудование, следует устанавливать розетки на 380 В с допустимой силой тока в 32 А.

Способ фиксации

По способу крепления проводов электрическая розетка подразделяется на два типа:

С винтовыми клеммами – кабель вставляется между двумя контактными пластинами и зажимается винтом. Такие модели отличаются простотой в установке, однако с течением времени контакты внутри нарушаются, на них образуется нагар, который приводит к выходу розетки из строя.

С автоматическими клеммами – оснащаются специальным «зубом», который обеспечивает автоматический зажим проводников. Гарантируют надежный контакт между кабелем и клеммой, однако стоят дороже винтовых аналогов.

Конструкция

Розетки могут поставляться в одинарном исполнении или в виде модульного блока, в который вставляются две и более вилки. В последнем случае применяется основание в форме колодки. Внутри предусмотрено деление на терминалы, которые оснащаются собственными клеммами и контактами. Основное конструктивное различие таких моделей состоит в числе посадочных мест. Обычно их 2–4, но встречаются и более функциональные устройства.

Индекс защиты

При выборе розеток важно уделять повышенное внимание индексу их защиты от влаги, который определяет сферу использования устройств. Наиболее распространенными являются модели с индексом IP 20, которые предназначены для сухих помещений с отоплением в зимний сезон. Для использования во влажных пространствах (например, ванной) применяют изделия с защитой IP 43/44 и выше, которые предупреждают негативное действие влажности на металлические элементы.