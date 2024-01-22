Канализационный коллапс в Челябинске: жители бьют тревогу

Подвалы нескольких домов Челябинска заливает канализация. Из-за этого в подъездах – сауна, а в квартирах – зловоние. Потеряв надежду решить проблему на уровне управляющей компании, жители этих домов в соцсетях взывают к губернатору Алексею Текслеру.

Дом номер 51 по улице Пермской в Центральном районе затапливает с третьего января.

«Сначала топить начало через выпуск канализации из третьего подъезда и наш вход в подвал. В подъезде №3 жители с третьего января нюхают канализацию, которая всё сильнее пахнет. От вони уже невозможно находиться в квартирах. Теперь эта проблема всего дома», – рассказала жительница дома на улице Пермской, 51 Татьяна Гагарина в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!».

Третью неделю жильцы не могут добиться урегулирования аварийной ситуации. За это время они обратились в управляющие компании домов «Ремжилзаказчик» Советского района», «РемЖилКомфорт», откуда их «перекинули» в МУП ПОВВ.

«Аварийная служба управляющей компании соглашается принять заявку через раз, если дозваниваешься. Диспетчеры центрального района и УЖКХ отвечают, мол, «девочки, у них очень много заявок»», – процитировала диалог по обратной связи челябинка.

Дело двинулось со скрипом после официального обращения Татьяны в ГИС ЖКХ, тогда было направлено письмо директору МУП «ПОВВ». Однако по состоянию на 22 января проблема остается нерешенной.

«Затоплено уже минимум три секции подвала и помещение бойлерной. Намокли стены и фундамент, и этот процесс идёт уже третью неделю», – посетовала Татьяна и забеспокоилась, что из-за «наводнения» в бойлерной автоматика может выйти из строя.

О схожих ситуациях рассказали жители еще девяти многоквартирных домов.

Так, по словам жительницы дома по улице Овчинникова 18б Марины Акимовой, из-за затопленного подвала подъезд многоквартирного дома провонял канализацией. «В доме на первом этаже детский сад, дышать в подъезде невозможно, УК – бездействует. Помогите!», – обратилась женщина.

Подвалы жилого дома в центре города по ул. Коммуны, 80 затоплены канализационными стоками с 17 января. С шестого января аналогичную ситуацию отмечают на улице Волочаевская, 37. Там затапливает подземную парковку.

Неприятный запах также ощущают в квартирах по улице Нахимова, 6А, об этом сообщила жительница Ленинского района Оксана Калинина. Жительница дома по улице 3-интернационала, 65А также отметила похожую ситуацию. «Подвалы залиты, запах в квартирах стоит такой, что и дышать нечем. С 15 января везде пишем звоним, делаем заявки, но проблему никто не решает», – сообщили Ника Кислова.

А вот в доме по улице Гагарина, 14 ситуация еще трудней. Там из-за влаги разбухли вторые двери подъезда №6.

«Дверь не закрывается, постоянная наледь. Вонь ужасная, парит все, в подъезде баня», – написала Ольга Кононова-Голубец в соцсети. На улице Новороссийская, 79 также царит коммунальный «хамам». По словам челябинки Елены Голубь, управляющая компания «Малахит» при обращении отсылает в МУП «ПОВВ». «Оттуда посылают в очередь, мол, нет машин, ждите», – рассказала женщина.

На постоянный пар также жалуются жители третьего подъезда дома на улицы Университетская набережная, 16. С начала отопительного сезона там из подвала идет пар, который достигает пятого этажа.

«Из-за пара образовался конденсат, в подъезде отключён лифт в целях безопасности жильцов; на электрощитах также конденсат. Подали обращения в Управление ЖКК города и ГЖИ», – отметила Анна Севостьянова.

По ее словам, обращения в управляющую компанию «Мой дом Урал» результатов не дали, а организации, обслуживающие дом, перекладывают ответственность друг на друга.

Корреспондент «Урал-пресс-информ» пытался дозвониться в управляющие компании «Ремжилзаказчик (обслуживает улицы Пермская, 51; Гагарина, 14 и 3-Интернацинонала, 65А); «Уют» (Волочаевская, 37) и «Мой Дом Урал» (Университетская набережная, 16). Во всех случаях ответа получить не удалось, переадресовали к своему руководству, которое оказалось не на связи. Очень хотелось бы, чтобы в администрации города обратили внимание на работу управляющих компаний, ведь согласитесь, даже если проблема не их, а смежной коммунальной организации, интересы жильцов должны отстаивать именно они.