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Фото: Группа «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте

Канализационный коллапс в Челябинске: жители бьют тревогу

Подвалы нескольких домов Челябинска заливает канализация. Из-за этого в подъездах – сауна, а в квартирах – зловоние. Потеряв надежду решить проблему на уровне управляющей компании, жители этих домов в соцсетях взывают к губернатору Алексею Текслеру.

Дом номер 51 по улице Пермской в Центральном районе затапливает с третьего января.

«Сначала топить начало через выпуск канализации из третьего подъезда и наш вход в подвал. В подъезде №3 жители с третьего января нюхают канализацию, которая всё сильнее пахнет. От вони уже невозможно находиться в квартирах. Теперь эта проблема всего дома», – рассказала жительница дома на улице Пермской, 51 Татьяна Гагарина в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!».

Третью неделю жильцы не могут добиться урегулирования аварийной ситуации. За это время они обратились в управляющие компании домов «Ремжилзаказчик» Советского района», «РемЖилКомфорт», откуда их «перекинули» в МУП ПОВВ.

«Аварийная служба управляющей компании соглашается принять заявку через раз, если дозваниваешься. Диспетчеры центрального района и УЖКХ отвечают, мол, «девочки, у них очень много заявок»», – процитировала диалог по обратной связи челябинка.

Дело двинулось со скрипом после официального обращения Татьяны в ГИС ЖКХ, тогда было направлено письмо директору МУП «ПОВВ». Однако по состоянию на 22 января проблема остается нерешенной.

«Затоплено уже минимум три секции подвала и помещение бойлерной. Намокли стены и фундамент, и этот процесс идёт уже третью неделю», – посетовала Татьяна и забеспокоилась, что из-за «наводнения» в бойлерной автоматика может выйти из строя.

О схожих ситуациях рассказали жители еще девяти многоквартирных домов.

Так, по словам жительницы дома по улице Овчинникова 18б Марины Акимовой, из-за затопленного подвала подъезд многоквартирного дома провонял канализацией. «В доме на первом этаже детский сад, дышать в подъезде невозможно, УК – бездействует. Помогите!», – обратилась женщина.

Подвалы жилого дома в центре города по ул. Коммуны, 80 затоплены канализационными стоками с 17 января. С шестого января аналогичную ситуацию отмечают на улице Волочаевская, 37. Там затапливает подземную парковку.

Неприятный запах также ощущают в квартирах по улице Нахимова, 6А, об этом сообщила жительница Ленинского района Оксана Калинина. Жительница дома по улице 3-интернационала, 65А также отметила похожую ситуацию. «Подвалы залиты, запах в квартирах стоит такой, что и дышать нечем. С 15 января везде пишем звоним, делаем заявки, но проблему никто не решает», – сообщили Ника Кислова.

А вот в доме по улице Гагарина, 14 ситуация еще трудней. Там из-за влаги разбухли вторые двери подъезда №6.

«Дверь не закрывается, постоянная наледь. Вонь ужасная, парит все, в подъезде баня», – написала Ольга Кононова-Голубец в соцсети. На улице Новороссийская, 79 также царит коммунальный «хамам». По словам челябинки Елены Голубь, управляющая компания «Малахит» при обращении отсылает в МУП «ПОВВ». «Оттуда посылают в очередь, мол, нет машин, ждите», – рассказала женщина.

На постоянный пар также жалуются жители третьего подъезда дома на улицы Университетская набережная, 16. С начала отопительного сезона там из подвала идет пар, который достигает пятого этажа.

«Из-за пара образовался конденсат, в подъезде отключён лифт в целях безопасности жильцов; на электрощитах также конденсат. Подали обращения в Управление ЖКК города и ГЖИ», – отметила Анна Севостьянова.

По ее словам, обращения в управляющую компанию «Мой дом Урал» результатов не дали, а организации, обслуживающие дом, перекладывают ответственность друг на друга.

Корреспондент «Урал-пресс-информ» пытался дозвониться в управляющие компании «Ремжилзаказчик (обслуживает улицы Пермская, 51; Гагарина, 14 и 3-Интернацинонала, 65А); «Уют» (Волочаевская, 37) и «Мой Дом Урал» (Университетская набережная, 16). Во всех случаях ответа получить не удалось, переадресовали к своему руководству, которое оказалось не на связи. Очень хотелось бы, чтобы в администрации города обратили внимание на работу управляющих компаний, ведь согласитесь, даже если проблема не их, а смежной коммунальной организации, интересы жильцов должны отстаивать именно они.

Автор: Арина Будзиевская
коммунальные проблемы
Канализационные воды
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В Челябинске проверили готовность и соответствие крещенских купелей требованиям безопасности

18.01.2024 18:23

Лидером по числу зарубежных поездок жителей Челябинской области в январские каникулы стал Казахстан

18.01.2024 18:19

Сегодня у православных - Крещенский Сочельник

18.01.2024 16:59

Франция, Британия и США продолжают колонизировать Украину

18.01.2024 16:56

В этом году на Южном Урале высадят 12 миллионов саженцев сосны

18.01.2024 16:47

Горы мусора под Еманжелинском уберут по решению суда

18.01.2024 16:38

Жители Тыелги и Новоандреевки теряли связь с Миассом из-за отмены единственной маршрутки

18.01.2024 16:35

Шесть краж с начала года: челябинские полицейские задержали подозреваемого в краже

18.01.2024 16:12

Облсуд не выпустил из СИЗО жителя Сима, который изнасиловал и убил 11-летнюю подругу дочери

18.01.2024 16:03

На Спартакиаду в Челябинскую область приедут спортсмены из 21 региона России

18.01.2024 15:23

В Челябинской области крещенская ночь будет морозной и туманной

18.01.2024 14:46

Остановки в Аргаяшском районе утонули в снегу, жители просят о помощи губернатора

18.01.2024 14:18

Челябинские власти пообещали скорую стабилизацию ситуации с мусором

18.01.2024 13:54

В Магнитогорск уже через месяц съедутся лучшие фигуристы России

18.01.2024 13:37

Новогодняя работа «Омнибуса»: 57 представлений за 20 дней

18.01.2024 13:30

Челябинские таможенники изъяли незаконно перевозимые через границу импортные запчасти для станков

18.01.2024 12:27

В Челябинской области наладили производство военных дронов оригинальной конструкции

18.01.2024 12:19

В стенах Исторического музея Южного Урала сразятся гладиаторы

18.01.2024 12:09

«Уральский житейник» Вероники Мещеряковой

18.01.2024 11:41

«Аркаим» празднует 30-летие

18.01.2024 11:32

Сотрудники УФСБ Челябинской области пресекли канал незаконной миграции иностранцев

18.01.2024 10:48

ММК эффективно использует машинное зрение в производстве чугуна

18.01.2024 10:37

Правительство Челябинской области передало спецоборудование бойцам бригады «Урал»

18.01.2024 10:08

Житель Златоуста получил срок за ДТП с тремя погибшими

18.01.2024 09:52

Двое героев СВО из Челябинской области сыграли свадьбы на выставке «Россия» в Москве

18.01.2024 09:28

В Копейске несовершеннолетний получил обморожение при ожидании рейсового автобуса

17.01.2024 20:22

Эффективное зарядное решение для электрокаров: AC зарядные станции

17.01.2024 18:43

В Челябинской области расширят возможности сертификата на оздоровление детей-инвалидов

17.01.2024 18:27

По факту падения сосульки на снежинского школьника возбуждено уголовное дело

17.01.2024 18:17

Обвиняемому во взяточничестве экс-главврачу больницы Озерска снова не удалось покинуть стены СИЗО

17.01.2024 18:02

Движение по дорогам Челябинска по-прежнему затруднено

17.01.2024 17:47

Водитель, насмерть сбивший двоих пешеходов в Сосновском районе, сам сдался полиции

17.01.2024 16:27

В Снежинске по факту падения сосульки на школьника начата прокурорская проверка

17.01.2024 16:16

Связь от билайн бизнес помогает контролировать работу техники на угольном разрезе «Кузбасской Топливной Компании»