Кардиологи: Не надо играть с ковидом в рулетку

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в группу риска по коронавирусной инфекции COVID-19 и должны прививаться в первую очередь.

Такие рекомендации дали ведущие кардиологи Челябинской области на пресс-конференции в минздраве региона.

«Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболевания, не заболевают коронавирусом чаще других, они болеют тяжелее», - констатировал Сергей Черепенин, главный внештатный кардиолог минздрава области. Это показали еще первые исследования, которые проводили в Ухане. Это же подтверждает и российская статистика.

Инфицированные ковидом пациенты, которые исходно имели сердечно-сосудистые заболевания, чаще всего попадают в реанимацию, их чаще подключают к ИВЛ. «Десять процентов самых тяжелых пациентов - это пациенты гипертоники и пациенты, которые имели ишемическую болезнь сердца», - отмечает Черепенин.

Пациенты с ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью имеют повышенный риск дестабилизации этих состояний на фоне вирусных инфекций, что также способствует развитию аритмий, декомпенсации сердечной недостаточности или даже возникновению инфаркта у пациентов.

К тому же ковид серьезно ударяет по сердцу и сосудам. Главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии минздрава РФ Олег Лукин рассказал, какое влияние COVID-19 оказывает на сердечно-сосудистую систему.

«Первое – инфекция повреждает дыхательную систему. Это приводит к плохому насыщению крови кислородом и провоцирует все болезни, касающиеся сердца и вообще всех внутренних органов. И сердце в этом плане очень чувствительно, это интенсивно работающий орган. Развитие гипоксемии на фоне ковидной пневмонии - это как раз тот провоцирующий момент, который приводит к серьезному ухудшению работы сердца, особенно у людей, у которых уже есть какие-то хронические заболевания сердечно-сосудистой системы», - пояснил Лукин.

Второе - ковидная инфекция (это уже доказано) провоцирует повышенное тромбообразование и последствия в виде осложнений тромбоэмболических, лёгочной артерии, развития инфарктов, инсультов. «Инфекция серьезно сказывается на всех возможных вариантах сердечно-сосудистых заболеваний», - подчеркивает кардиолог.

Врачи отмечают, ковид не проходит бесследно. Последствия перенесенной инфекции могут появиться и в отдаленном периоде. «Вопрос, требующий времени для окончательных выводов. Но уже сегодня известно, что есть сложные последствия перенесенной инфекции, связанные с нарушением функции сердечной мышцы - миокардитами. Уже есть информация, что в результате повреждения вирусом клеток миокарда сразу или впоследствии появляются определенные некротические изменения клеток с последующими проявлениями сердечной недостаточности», - рассказал Лукин.

Попасть под удар могут и те, кто ранее не знал проблем с сосудами и сердцем. Коронавирус и по ним бьет рикошетом. Поэтому всегда важно следить за давлением и пульсом, особенно если после болезни не удается долго восстановиться, советуют кардиологи.

«Последствия ковида у всех индивидуальны. Предугадать это невозможно. Поэтому играть в рулетку – нужно вакцинироваться или не нужно вакцинироваться – я бы не советовал. Кому как повезет, этого никто не знает. Давайте к этому серьезно относиться», - призвал Олег Лукин.

Сергей Черепенин и Олег Лукин настоятельно рекомендуют пациентам с сердечно сосудистыми заболеваниями прививаться от ковида.

«Пациенты с заболеваниями сердца и сосудов должны прививаться в первую очередь. В инструкциях ко всем вакцинам единственными противопоказаниями являются острое заболевание или обострение хронического заболевания. После лечения и стабилизации состояния таким пациентам также необходимо привиться», - считают кардиологи.

Медики отмечают, что на сегодняшний момент нет данных, указывающих на то, что прививка от ковида может спровоцировать аневризму, сердечную недостаточность. «Таких данных по вакцинам нет. Проведенные исследования не показывают, что они могли бы вызывать подобные состояния», - уточняет кардиолог.